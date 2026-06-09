苹果WWDC | 推全新Siri、升级AI战略 库克台上泪洒告别

美国苹果公司在周一（8日）年度全球开发者大会（WWDC）发表新一代Apple Intelligence平台与升级版AI语音助手Siri。掌舵15年的行政总裁库克（Tim Cook）即将于今年9月卸任，交棒给硬件工程资深副总裁特纳斯（John Ternus）。今次WWDC成为库克的告别骚，他主持大会时难掩伤感，在台上频频拭泪。

9月卸任交棒特纳斯

在这场位于苹果总部所在的加州库珀蒂诺（Cupertino）大会，库克宣告正式迎接AI时代来临，不但推出全新的Siri AI，垂直整合iPhone、iPad、Mac等，还宣布AI基础架构深度结盟Google，期望借由双方合作强化自家装置的AI功能。

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今次WWDC成为库克的告别骚。法新社

库克致词时擦拭眼角泪水。法新社

库克挥手告别。法新社

库克9月将卸任。法新社

苹果今次推出自2011年Siri问世以来最大规模改造。新版Siri以AI为核心，支援全系统检索、跨应用操作及萤幕内容感知，使用者可直接针对当下画面提问。而相机上的Siri模式则能告诉用家正在看什么，并提供相关资讯，例如一盘食物的营养细节。

新版Siri以AI为核心

Siri的视觉智慧也能处理萤幕上的影像，例如，它能告诉你考虑购买的背囊是否适合当作飞行随身行李，或是一双笨重的登山靴是否能放进去。

私隐保护上则延续一贯风格，多数运算在装置端完成，复杂任务则透过加密的私人云端运算处理，苹果自身也无法存取用户数据。

大会接近尾声时，65岁的库克突然话锋一转发表感性结语，指当前正处于全新技术的转捩点，但苹果的目标从未改变，那就是创造世界上最好的产品，以提供丰富人们生活的体验。

谢幕前感性致词 强调毕生荣耀

库克说，能够与那些透过创造力、关怀和信念持续对人们生活产生影响的团队一起推动这项使命，是他一生的荣幸，「我真心相信最好的还在后头」。

库克于2011年从乔布斯（Steve Jobs）手上接下行政总裁一职，今年9月1日，他即将卸任交棒给特纳斯，届时将由特纳斯发表传闻中的折叠式iPhone等新产品。

今次大会别具意义，库克获得了全场起立鼓掌，因为这是库克最后一次以行政总裁身分亮相，他被拍到致词时擦拭眼角泪水，谦虚称自己在苹果的时光是「毕生荣耀」。