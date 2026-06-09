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国际刑事法院 | ICC首席检察官涉性骚扰女助理被停职 曾向以色列总理发逮捕令

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更新时间：09:55 2026-06-09 HKT
发布时间：09:55 2026-06-09 HKT

国际刑事法院（ICC）首席检察官卡里姆.汗（Karim Khan）因涉嫌性骚扰一名女助理，周一遭法院监督机构正式停职。经过长达18个月的调查，监督机构的执行委员会认定卡里姆.汗存在严重不当行为并建议撤职，将交由125个成员国投票决定其最终命运。卡里姆·汗曾于2024年11月正式对以色列总理内塔尼亚胡发出逮捕令，指控其在加沙战争中涉嫌战争罪与危害人类罪，引发国际社会高度关注。

国际刑事法院监督机构的执行委员会在完成为期一年半的调查后，认定卡里姆.汗在办公室、私人住所及执行公务期间，与一名女助理有「未经同意的性接触」，包括锁上办公室门和将手伸进她的口袋，又在出差期间要求她同睡一床，然后「性接触她」，构成严重不当行为。

卡里姆.汗否认性骚扰指控。美联社
卡里姆.汗否认性骚扰指控。美联社
卡里姆.汗曾对以色列总理内塔尼亚胡发出逮捕令,名噪一时。路透社
卡里姆.汗曾对以色列总理内塔尼亚胡发出逮捕令,名噪一时。路透社
内塔尼亚胡在加沙战争中涉嫌战争罪与危害人类罪，遭ICC发出逮捕令。路透社
内塔尼亚胡在加沙战争中涉嫌战争罪与危害人类罪，遭ICC发出逮捕令。路透社

坚决否认指控

然而，由执行委员会选出的3位法官组成的小组对调查结果进行法律评估后，认为调查结果并不够明确，尚未达到「超越合理怀疑」的程度。

尽管调查细节目前仍列为机密，但执行委员会已正式建议将卡里姆.汗撤职，并将此案移交给成员国大会处理。

56岁的卡里姆.汗透过律师发表声明，强烈否认所有指控，并批评停职决定「非法且程序不公」，强调缺乏证据支持。事实上，自去年5月调查启动以来，他已主动暂时离职，以等待调查结果。他也是ICC史上首位因不当行为遭监督机构正式停职的首席检察官。

缔约国大会将开会定去留

关于卡里姆.汗的最终命运，现由监督国际刑事法院的缔约国大会决定，该会议将召开特别会议，决定他是否能继续留任国际法院职务。

2024年11月，卡里姆.汗以涉嫌战争罪和反人类罪，申请对以色列总理内塔尼亚胡和时任国防部长加兰特发出逮捕令。美国总统特朗普去年2月签署行政命令，将卡里姆．汗列入制裁名单。

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