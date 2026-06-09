中美关系 | 阿里巴巴、百度、比亚迪等被列中国军方企业名单 外交部：无理打压

美国国防部周一（8日）公布美方认为正在协助中国军方的中国企业新增名单，当中包括电子商务集团阿里巴巴、网络搜寻引擎巨擘百度以及电动汽车制造商比亚迪（BYD）。这项五角大楼名单未正式对中国企业施加制裁，但根据新法规，五角大楼未来数年将不得与名单上的公司签署合约或采购，以阻止它们获得美国国防合约。



外交部发言人林剑今日（9日）在例行记者会上表示，中方一贯坚决反对美方泛化国家安全概念，划设各类名目的歧视性清单，无理打压中国企业。我们敦促美方纠正错误做法，停止对中国企业的无理打压行径。中方将采取必要措施，坚定维护中国企业的正当合法权益。

五角大楼2月一度公布更新名单，但随后撤下，而最新公布的名单有许多企业曾在2月名单中出现，包括阿里巴巴、百度及比亚迪。彭博报道，此举可能加剧中美紧张关系。

阿里巴巴也入列美黑名单。阿里巴巴官网

美媒指这份黑名单或影响中美关系，特朗普刚于上月访华，会晤习近平。路透社

美国五角大楼刚公布列入黑名单的中国企业。路透社

美媒：或加剧中美紧张关系

五角大楼在点名阿里巴巴时表示，这家科技巨头有助于提升中国国防工业基础，因为它隶属于中国工业和信息化部。阿里巴巴在纽约证券交易所上市。

至于比亚迪与百度，则被指隶属同一部门，负责监督中国的科技与产业政策。比亚迪在全球电动车市场占据主导地位，美国总统特朗普在1月曾表示，如果比亚迪等中国汽车制造商在美国建厂并聘用美国工人，他将欢迎他们加入。

速腾聚创及宇树科技列黑名单

其他新增中国企业还包括生技公司药明康德（WuXi AppTec）、以人工智能（AI）驱动的机械人公司速腾聚创（RoboSense）及生产人形机械人新创公司宇树科技（Unitree） 。被锁定的公司还包括腾讯，而腾讯此前已被指定。

另外，重新被列入的中国公司包括长鑫存储（CXMT）与长江存储（YMTC）。

阻获取美国防合约

这些公司被列入名单，等于向五角大楼供应商和其他美国政府单位传递讯息，显示美国军方对这些企业的看法，其中部分公司曾因被纳入名单而对美国提出诉讼。

相关名单于2021年由美国国会授权设立，旨在识别五角大楼认为与中国军方有关的中国企业，不仅包括由中国军方和安全部队直接控制的企业，也包括那些被认为对中国国防工业基础有贡献的企业。

中国大使馆：美应停止错误做法

今年的名单已扩展至188家中国公司，较去年公布的大约130家有所增加。

中国大使馆指美国过度扩张国家安全概念，并制定歧视性名单来针对中国企业。大使馆发声明中指出，中国企业遵守其经营国家的法律法规，美国应该停止其错误做法，为中国企业创造一个公平、公正且无歧视的环境。

百度：指控毫无根据

据路透社，百度星期二（6月9日）回应说，坚决反对将百度列入该名单，认为美方没有任何可信依据将百度纳入其中。百度表示，所谓百度是「军方公司」的说法毫无根据。公司将毫不犹豫地采取一切可行选项，争取从名单中移除。