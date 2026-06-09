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美国联邦法院裁定 特朗普向H-1B签证征收10万美元费用违法

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更新时间：05:55 2026-06-09 HKT
发布时间：05:55 2026-06-09 HKT

美国联邦周一裁定，美国总统特朗普早前对新申请H-1B技术工作签证征收10万美元（约78万港元）费用属违法措施，认为该项收费本质上为「未经国会授权的税项」，政府无权单方面实施。

涉事案件由20个民主党州份的检察长联合提出，挑战特朗普于去年9月宣布大幅提高H-1B签证申请成本的政策。波士顿联邦地区法院法官索罗金（Leo Sorokin）指，政府虽然辩称该笔费用属总统可依法施加的行政罚款，但实际上该措施并非惩罚，而是变相征税，因此需要国会授权。

他在判词中写道，该10万美元支付「无论如何包装，其实质及运作方式均显示其属税项」。特朗普政府表示，总统有权基于国家利益限制外国人入境，并对裁决提出上诉，预料案件将进一步上诉至更高法院。

法官索罗金（Leo Sorokin）指，政府虽然辩称该笔费用属总统可依法施加的行政罚款，但实际上该措施并非惩罚，而是变相征税，因此需要国会授权。路透社
法官索罗金（Leo Sorokin）指，政府虽然辩称该笔费用属总统可依法施加的行政罚款，但实际上该措施并非惩罚，而是变相征税，因此需要国会授权。路透社

H-1B签证主要供美国企业聘请高技术外国专才，每年名额约8.5万个，科技业界对该计划依赖甚深。一般情况下，申请费用仅约2,000至5,000美元，远低于此次拟议的10万美元水平。

法院文件显示，相关政策已对申请数量造成明显抑制，至今年2月中，美国公民及移民服务局仅收到约85宗相关付款申请。

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