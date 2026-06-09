美军阿曼湾击沉一艘前往伊朗油轮　24名印度船员获救

美国军方表示，周一在阿曼湾击沉一艘试图驶往伊朗港口的油轮，指该船违反美方对伊朗实施的封锁措施。事件中船上24名印度籍船员全部安全，并已获救撤离。

美国中央司令部指出，涉事的「Marivex」号油轮悬挂帕劳旗，当时正由国际水域驶向伊朗方向，期间多次无视美军警告。美军其后派出一架从「林肯号」航空母舰起飞的F/A-18「超级大黄蜂」战机，向船只引擎及操控系统位置发射精确弹药，令其失去航行能力。

美军表示，该油轮当时无载货物，并多次尝试穿越封锁线前往伊朗港口，包括试图利用阿曼水域航行避开拦截。中央司令部强调，有关行动属于持续执行的对伊朗制裁及海上封锁措施的一部分。

印方官员表示，船只起火后一度陷入紧急状态，但所有船员已安全撤离，并由阿曼当局协助救援。印度驻阿曼大使馆亦表示，正与当地政府及相关部门保持联系，跟进船员安全及后续安排。

路透社指，涉事船只早前已被美国财政部列入制裁名单，涉及伊朗相关的规避制裁活动。美方近月持续加强在阿曼湾及霍尔木兹海峡一带的海上执法行动，以限制伊朗能源及贸易流通。