Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美军阿曼湾击沉一艘前往伊朗油轮　24名印度船员获救

即时国际
更新时间：04:05 2026-06-09 HKT
发布时间：04:05 2026-06-09 HKT

美国军方表示，周一在阿曼湾击沉一艘试图驶往伊朗港口的油轮，指该船违反美方对伊朗实施的封锁措施。事件中船上24名印度籍船员全部安全，并已获救撤离。

美国中央司令部指出，涉事的「Marivex」号油轮悬挂帕劳旗，当时正由国际水域驶向伊朗方向，期间多次无视美军警告。美军其后派出一架从「林肯号」航空母舰起飞的F/A-18「超级大黄蜂」战机，向船只引擎及操控系统位置发射精确弹药，令其失去航行能力。

美军表示，该油轮当时无载货物，并多次尝试穿越封锁线前往伊朗港口，包括试图利用阿曼水域航行避开拦截。中央司令部强调，有关行动属于持续执行的对伊朗制裁及海上封锁措施的一部分。

印方官员表示，船只起火后一度陷入紧急状态，但所有船员已安全撤离，并由阿曼当局协助救援。印度驻阿曼大使馆亦表示，正与当地政府及相关部门保持联系，跟进船员安全及后续安排。

路透社指，涉事船只早前已被美国财政部列入制裁名单，涉及伊朗相关的规避制裁活动。美方近月持续加强在阿曼湾及霍尔木兹海峡一带的海上执法行动，以限制伊朗能源及贸易流通。

最Hit
李家鼎提已故前妻施明落泪：我永远爱佢 怒斥长子李泳汉「畜生」 罕爆离婚真相与借钱有关
李家鼎提已故前妻施明落泪：我永远爱佢 怒斥长子李泳汉「畜生」 罕爆离婚真相与借钱有关
影视圈
6小时前
本湾水产荃湾店结业！开业约6年主打海鲜「即买即煮」 全港仅余2分店 网民分析结业原因
本湾水产荃湾店结业！开业约6年主打海鲜「即买即煮」 全港仅余2分店 网民分析结业原因
饮食
13小时前
寻到宝｜英男田间挖出1,700年古罗马黄金戒指 一举还清房贷改写人生
寻到宝｜英男田间挖出1,700年古罗马黄金戒指 一举还清房贷改写人生
即时国际
14小时前
天气︱天文台晚上10时45分取消黄雨警告 黑雨曾维持一小时
社会
6小时前
夫妇提早退休 卖楼搬上邮轮 230呎客舱住一世「生活费平过养楼 」
夫妇提早退休 卖楼搬上邮轮 230呎客舱住一世「生活费平过养楼 」
海外置业
11小时前
00:51
黑雨｜沙田迎大暴雨 港铁大围站梯间变瀑布 职员忙于扫水清理
突发
6小时前
吴婉芳二仔胡智同严重受伤急做手术 遇无妄之灾憔悴病容曝光 早前举行豪门婚礼掀热话
吴婉芳二仔胡智同严重受伤急做手术 遇无妄之灾憔悴病容曝光 早前举行豪门婚礼掀热话
影视圈
14小时前
日本服务神话破灭？港人大阪食火锅遭驱赶「抢钱」 网民爆餐厅疑设「阴阳餐牌」：见讲广东话即换｜Juicy叮
日本服务神话破灭？港人大阪食火锅遭驱赶「抢钱」 网民爆餐厅疑设「阴阳餐牌」：见讲广东话即换｜Juicy叮
时事热话
15小时前
关嘉敏自爆遭前辈拍档擅加「亲热戏」  崩溃委屈怕开工：拒绝唔到  点名一男星揭锡锡细节
关嘉敏自爆遭前辈拍档擅加「亲热戏」  崩溃委屈怕开工：拒绝唔到  点名一男星揭锡锡细节
影视圈
15小时前
黑雨︱港铁宣布部分车站出入口暂时关闭 包括黄大仙B3、彩虹A1、鲗鱼涌A和深水埗A2
社会
6小时前