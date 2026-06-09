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美职棒传奇摸手莫利纳险死 私人飞机折返坠毁 正副机师罹难

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更新时间：00:40 2026-06-09 HKT
发布时间：00:40 2026-06-09 HKT

一架接载美国职棒大联盟（MLB）传奇捕手、前圣路易红雀球星莫利纳Yadier Molina） 及其家人的私人飞机，周日原定由多明尼加共和国前往美国德州，起飞后不久坠毁，造成机师及副机师死亡。

起飞后出现故障紧急折返

涉事飞机为一架美国注册的 Gulfstream G200 Galaxy 商务喷射机，当时由多明尼加东南部拉罗马纳（La Romana）起飞，原定飞往美国德州奥斯汀接载莫利纳一行返回波多黎各。据报飞机起飞后不久，机组人员通报机上出现故障，要求紧急折返机场。

飞机在距离拉罗马纳国际机场约16海里处宣布进入紧急状态，期间失去稳定，最终在尝试返航时坠毁并引发猛烈爆炸及大火。机上仅有机师及副机师两人，两人当场丧生，身份暂未公布。

莫利纳：令人非常心碎

莫利纳其后在社交平台Instagram发文证实事件，并向遇难机组人员致哀。他表示：「向两名机师及其家人致以慰问。这架飞机原本是前往德州接载我、我的家人及朋友返回波多黎各。这一切令人非常心碎。」

多明尼加民航局表示，涉事飞机隶属一家商务航空公司，事故发生后消防、救援及紧急应变部门迅速到场处理。当局已展开调查，并联同相关专业机构厘清飞机故障及坠毁原因。

现年43岁的莫利纳九度获得金手套奖，被视为近代最出色的捕手之一。法新社
现年43岁的莫利纳九度获得金手套奖，被视为近代最出色的捕手之一。法新社

现年43岁的莫利纳是红雀队史代表人物之一，2004年至2022年间一直效力圣路易红雀，曾10度入选全明星赛，协助球队夺得2006年及2011年世界大赛冠军，并九度获得金手套奖，被视为近代最出色的捕手之一。

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