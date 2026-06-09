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黄仁勋访韩｜英伟达与韩国科技巨头签多项协议　涵盖AI基建及机械人发展

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更新时间：00:05 2026-06-09 HKT
发布时间：00:05 2026-06-09 HKT

美国晶片巨头辉达（NVIDIA）行政总裁黄仁勋，周一（8日）继续韩国企业访问行程，先后走访SK集团、LG集团、现代汽车、NAVER、斗山集团及三星电子等大型企业总部，并宣布一系列合作协议，进一步深化英伟达在人工智能（AI）、数据中心、机械人及物理AI领域的布局。

与SK海力士达成多项合作

当中最受市场关注的是英伟达与SK集团旗下SK海力士（SK Hynix）达成多年期技术合作协议。双方将共同开发下一代高频宽记忆体（HBM），供全球AI数据中心及英伟达未来AI系统使用。黄仁勋表示，SK海力士一直是英伟达最重要的记忆体合作伙伴，英伟达每年向其采购价值数十亿美元产品，未来采购规模仍将大幅增加。

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在AI基建方面，SK电讯（SK Telecom）宣布将采用英伟达技术建设吉瓦级（Gigawatt-scale）AI云端平台，首座AI数据中心预计于2027年投入运作。韩国网络巨头NAVER亦将与英伟达合作推动「AI工厂」计划，率先扩建世宗数据中心，未来逐步发展至大型AI基础设施。

机械人及物理AI则成为另一合作重点。黄仁勋表示，英伟达将与LG集团加强在人形机械人、电子系统及人工智能应用方面的合作，并共同研究未来数据中心的散热、供电及整体设计方案。斗山集团旗下机械人业务亦将采用英伟达的物理AI及Isaac Sim模拟平台，开发新一代智能机械人系统。

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推动AI技术应用于移动工具

与现代汽车集团会长郑义宣会面后，黄仁勋透露双方将扩大在自动驾驶、智能制造及机械人技术方面的合作，并共同推动AI技术应用于各类移动工具。他更形容现代汽车计划在新万金（Saemangeum）建设的AI数据中心园区，有潜力发展成媲美美国矽谷的「AI Valley（人工智能谷）」。

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黄仁勋此行亦多次强调，韩国凭借半导体、制造业及机械电子技术优势，有望成为全球机械人及物理AI发展重镇。他早前更与SK集团会长崔泰源、LG集团会长具光谟等企业领袖聚餐交流，显示英伟达正积极巩固与韩国科技产业的合作关系。

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