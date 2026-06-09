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名古屋商场怀疑不明喷雾事件 23人喉痛咳嗽 8人送院

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更新时间：00:02 2026-06-09 HKT
发布时间：00:02 2026-06-09 HKT

日本名古屋一个商场发生疑似不明喷雾事件，据报多人突然感到不适，出现咽喉痛、咳嗽等症状。名古屋市消防局表示，共有23人报称不适，其中8人送院治理（从0岁婴儿到40余岁不等）被送往市内医疗机构。

事发于当地下午5点35分左右，119接报得悉名古屋市西区二高田町的大型商场「mozo Wonder City」发生事故。当局出动多达22辆消防车和救护车。

名古屋商场不明喷雾事件，23人不适。 X
名古屋商场不明喷雾事件，23人不适。 X

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现场4楼游戏中心附近设置了警戒线，工作人员引导顾客避开该区域。商场广播叫所有感到不适的人前往1楼入口，该处有医护人员待命。商场内许多商店正常营业，但员工和顾客对于众多医护人员聚集感到焦虑。

4楼非事发商店的一名员工表示惊讶，他说：「我听一位顾客说，当时没有异味，一切看起来都很正常。」一位40余岁、与家人一起的男士说：「我们本来打算去游戏中心。希望一切尽快恢复正常。」

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