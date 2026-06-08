日本最年轻女市长请16周产假掀争议 有人支持有人轰：要生干嘛选

日本最年轻女市长川田翔子要当妈妈！她预计今年9月临盆，宣布依循公务人员制度，「前8后8」享用16周产假。不少民众举手支持，认为她身体力行拯救生育率，但也有人质疑市长为何能离开岗位这么久，批评她想生小孩当初就不应该参选。这次现任市长放产假首例，令女性从政与职场平权议题再次浮面。

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川田翔子（左）2023年当选京都府八幡市市长。 IG@shokokawata_yawata

现年35岁的川田翔子2023年当选京都府八幡市市长，是日本最年轻的女市长。正值生育年龄的她成功怀孕，预计今年9月临盆。

川田翔子坦言，虽然自己是公务员，但产假制度没有明确包揽民选首长。有人质疑民选官员请产假是对工作「极度不负责」，也浪费纳税人的金钱。面对批评，川田翔子则表示，市府员工和现实中遇到的民众大多给予支持，着她安心休养。

日本出生率不断下跌。路透社

川田翔子表示，放产假期间，市长职务将由副市长暂代，但她会遥距掌握市状况，也会收信。

她近日接受美媒访问时，道出女性在日本守旧的职场中仍被迫「职涯与母职二选一」的困境。她期待自己休产假的决定可以成为改变旧有制度，推动改革，让劳工、高阶主管与老板都能明白，女性在不同人生阶段都能在工作与家庭间取得平衡。