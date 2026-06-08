住房压力大反移民情绪升温 澳洲拟将年度净移民降至22.5万

澳洲右翼民粹政党「一国党」民调支持率超越执政工党，凸显澳洲反移民情绪升温。澳洲总理阿尔巴尼斯宣布下调移民规模，未来几年净移民人数将减至22.5万人，大约是2023年53.8万人的四成。

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「一国党」候选人戴维·法利（David Farley） 当选众讲议员。 路透社

《澳洲人报》周一公布的Newspoll民调显示，「一国党」支持率达31%，略高于工党的30%。这与另一份于5月31日发布的民调互相呼应。

在澳洲民众对生活成本压力、利率高企及预算案未能缓解家庭负担不满之际，一国党的支持率迅速上升。在5月的一场联邦补选中还首次赢得众议院席位。同一时间，阿尔巴尼斯的净支持率跌至负24%，是自2022年大选以来最低。

一国党认为，近年净移民人数高企，是住房短缺的罪魁祸首——政府数据显示，2023年澳洲净移民人数为53.8万人，2024年为42.9万人，去年则有30.6万人。

澳洲政府解释，这些年份的高移民人数，是由于新冠疫情期间边境关闭后，大量学生和打工人员涌入澳洲所造成的。

阿尔巴尼斯承认，人们正面临住房和经济困境，而经济「对他们来说并不友善」。他在坎培拉告诉记者：「未来几年，我们将把海外净移民人数减少到22.5万人。我们认为这是一个合适的数字。」

澳洲人口在6月达到2800万。人口普查数据显示，近半数的澳洲人父母一方出生于海外。