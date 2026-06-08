南韩选票短缺风波｜选管会：50个票站共欠4726张票 首尔情况最严重

南韩6月3日地方选举竟发生选票不足的荒谬情况，引发民众示威，质疑选举公正性并要求重选。中央选举管理委员会8日向国民力量党国会议员金玟甸提交报告，指出地方选举合共短缺4726张选票，其中以首尔地区最严重。在野党要求特检介入。

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选管会指出，3日地方选举有50个票站选票不够，缺票最严重的是首尔松坡区蚕室四洞7号票站，该票站登记选民2612人，当天一共有1836个选民前往投票，但票站只准备了1400张选票，欠了整整436张，后来靠临时送来的选票完成投票。

首尔17个票站缺逾100张票

其次缺票严重的票站分别是首尔江南区清潭洞4号票站（欠383张票）；广津区九宜一洞6号票站（欠278张票）；城北区长位一洞6号票站少（欠277张票）、松坡区蚕室七洞2号票站（欠179张票）。南韩选管会指出，当天一共有17个票站缺票在100张以上，全数位于首尔地区。

选管会透露，他们是按照提前投票率来决定各个票站的选票分配数量，若提前投票率较低，意味着选举当天可能有较多人前往票站，预备的选票就会多；提前投票率高的地方则预备较少选票。

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但选管会坦承，部分票站没有依照上述原则，例如潭洞4号票站（缺票第2多），提前投票率仅11.01％，不到全国平均23.51％的一半，本来应该给更多选票，但最后只分配到2100张，仅登记选民4074人的51.55％。

金玟甸强调，今次疏失并非简单的作业程序（ SOP）出错，而是选举管理方面的严重错误，她呼吁特别检察官介入，彻底调查选票分发过程。