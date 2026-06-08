Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

投注赛马赢钱︱半世纪时间胶囊藏神秘信 英国工人按指示照买一击即中

即时国际
更新时间：17:15 2026-06-08 HKT
发布时间：17:15 2026-06-08 HKT

世事巧合很难用常理去解释。英国承建商工人早前在伦敦南部的水晶宫公园（Crystal Palace Park）翻修一座雕像时，于地底发现该时空胶囊 。胶囊内放有四枚当时的旧硬币（换算为现今币值约合10英镑），并附有一封由帕特森（P. Wright Paterson）撰写的信件。

当年胜出赛事的马匹「圣诞老人」。facebook@Crystal Palace Park Trust
当年胜出赛事的马匹「圣诞老人」。facebook@Crystal Palace Park Trust
工人维修雕像后发现时间胶囊。facebook@Crystal Palace Park Trust
工人维修雕像后发现时间胶囊。facebook@Crystal Palace Park Trust
地盘主管按时间胶囊内的指示投注马匹。facebook@Crystal Palace Park Trust
地盘主管按时间胶囊内的指示投注马匹。facebook@Crystal Palace Park Trust
地盘主管按时间胶囊内的指示投注马匹。facebook@Crystal Palace Park Trust
地盘主管按时间胶囊内的指示投注马匹。facebook@Crystal Palace Park Trust

英国《纽约邮报》报道，信中透露，这笔钱是当年投注一匹名为「圣诞老人」（Santa Claus）的赛马所赢得的彩金，并建议未来的发现者，应将这笔资金投注在名字与「圣诞老人」或圣诞节相关的赛马身上 

地盘主管史莫斯（Josh Smalls）发现消息后，翻查近年的参赛马匹名册，惊讶地发现上周六（6日）举行的Epsom Derby 大赛中，正好有一匹参赛马名叫「圣诞节」（Christmas Day），而过去几年的名册中均无类似名字的马匹。

最终，史莫斯决定拿出20英镑下注「圣诞节」，结果这匹马真的勇夺冠军  。

除了投注中奖外，事件中还隐藏著多个不可思议的巧合。史莫斯经研究后发现，1964年「圣诞老人」的练马师名叫文森特．奥布莱恩（Vincent O'Brien），而今年「圣诞节」的练马师则正好是艾丹．奥布莱恩（Aidan O'Brien）。

此外，最先掘出该时空胶囊的罗马尼亚籍工人多林（Craciun Marius Dorin），其姓氏「Craciun」在罗马尼亚语中，恰巧正是「圣诞节」的意思。

最Hit
寻到宝｜英男田间挖出1,700年古罗马黄金戒指 一举还清房贷改写人生
寻到宝｜英男田间挖出1,700年古罗马黄金戒指 一举还清房贷改写人生
即时国际
3小时前
菲律宾7.8级地震︱至少5伤多栋建筑物倒塌 海啸抵印尼3地︱有片
01:16
菲律宾7.8级地震︱至少15死逾200伤 震后约五小时海啸威胁已大致解除︱持续更新
即时国际
26分钟前
特朗普接受NBC访问时，不满主持人提问内容拆下收音咪提早离开。NBC《MEET THE PRESS》
01:05
特朗普受访大怒即场除咪离场 斥主持人「不是骗子就是蠢货」︱有片
即时国际
5小时前
屯门大叔ATM前手揸大叠$500险中伏 醒目女与路人一秒对望 联手截击拯救准苦主｜Juicy叮
屯门大叔ATM前手揸大叠$500险中伏 醒目女与路人一秒对望 联手截击拯救准苦主｜Juicy叮
时事热话
2026-06-07 16:00 HKT
胡枫演唱会｜修哥两度险生意外 脚软向后跌幸得刘德华顶住 落楼梯绊倒向前仆好牙烟
胡枫演唱会｜修哥两度险生意外 脚软向后跌幸得刘德华顶住 落楼梯绊倒向前仆好牙烟
影视圈
6小时前
菲律宾7.8级地震︱商场倒冧民众四散 华人睡梦中手机警报狂响︱有片
00:26
菲律宾7.8级地震︱商场倒冧民众四散 华人睡梦中手机警报狂响︱有片
即时国际
3小时前
新皇岗口岸懒人包｜最快7月底试行！一地两检5分钟通关/24小时开放/接驳交通巴士、小巴／深圳地铁一文睇清
新皇岗口岸懒人包｜最快7月底试行！一地两检5分钟通关/24小时开放/接驳交通巴士、小巴／深圳地铁一文睇清
旅游
2026-06-07 10:30 HKT
黄智贤夫妇铜锣湾街头罕放闪  仙气老婆气质绝佳撞样钟楚红  相爱40年住西贡海景豪宅
黄智贤夫妇铜锣湾街头罕放闪  仙气老婆气质绝佳撞样钟楚红  相爱40年住西贡海景豪宅
影视圈
8小时前
日本服务神话破灭？港人大阪食火锅遭驱赶「抢钱」 网民爆餐厅疑设「阴阳餐牌」：见讲广东话即换｜Juicy叮
日本服务神话破灭？港人大阪食火锅遭驱赶「抢钱」 网民爆餐厅疑设「阴阳餐牌」：见讲广东话即换｜Juicy叮
时事热话
4小时前
「TVB旅游达人」梁芷珮赠父亲千呎大屋 曝光收楼影片豪包爸爸全屋家私电器显孝心
「TVB旅游达人」梁芷珮赠父亲千呎大屋 曝光收楼影片豪包爸爸全屋家私电器显孝心
影视圈
7小时前