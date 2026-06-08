投注赛马赢钱︱半世纪时间胶囊藏神秘信 英国工人按指示照买一击即中

世事巧合很难用常理去解释。英国承建商工人早前在伦敦南部的水晶宫公园（Crystal Palace Park）翻修一座雕像时，于地底发现该时空胶囊 。胶囊内放有四枚当时的旧硬币（换算为现今币值约合10英镑），并附有一封由帕特森（P. Wright Paterson）撰写的信件。

当年胜出赛事的马匹「圣诞老人」。facebook@Crystal Palace Park Trust

工人维修雕像后发现时间胶囊。facebook@Crystal Palace Park Trust

地盘主管按时间胶囊内的指示投注马匹。facebook@Crystal Palace Park Trust

地盘主管按时间胶囊内的指示投注马匹。facebook@Crystal Palace Park Trust

英国《纽约邮报》报道，信中透露，这笔钱是当年投注一匹名为「圣诞老人」（Santa Claus）的赛马所赢得的彩金，并建议未来的发现者，应将这笔资金投注在名字与「圣诞老人」或圣诞节相关的赛马身上



地盘主管史莫斯（Josh Smalls）发现消息后，翻查近年的参赛马匹名册，惊讶地发现上周六（6日）举行的Epsom Derby 大赛中，正好有一匹参赛马名叫「圣诞节」（Christmas Day），而过去几年的名册中均无类似名字的马匹。



最终，史莫斯决定拿出20英镑下注「圣诞节」，结果这匹马真的勇夺冠军 。



除了投注中奖外，事件中还隐藏著多个不可思议的巧合。史莫斯经研究后发现，1964年「圣诞老人」的练马师名叫文森特．奥布莱恩（Vincent O'Brien），而今年「圣诞节」的练马师则正好是艾丹．奥布莱恩（Aidan O'Brien）。

此外，最先掘出该时空胶囊的罗马尼亚籍工人多林（Craciun Marius Dorin），其姓氏「Craciun」在罗马尼亚语中，恰巧正是「圣诞节」的意思。