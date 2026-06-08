麦当劳员工上班突遭同事淋滚油　皮开肉绽惨毁容

美国加州尤巴城（Yuba City）一名年仅20岁的麦当劳员工，上班期间莫名奇妙遭同事泼洒热油。他面部、颈部、手臂及背部等全身大面积二度烧伤，当场皮开肉绽，随即送深切治疗部抢救，至今超过一周仍未脱离险境。警方目前已经逮捕涉案的23岁男同事，但至今犯案动机仍不明。

根据《纽约邮报》报道，受害人史密斯（Jacob Smith）才刚订婚，5月30日正常工作 在办公室内准备结帐点钱时，却遭到23岁男同事布鲁特（Jalani Bluett）无预警「迎面泼洒滚烫炸油」。

史密斯（Jacob Smith）伤势严重，他说与犯案者无过节，不知为何被淋滚油。 GoFundMe

雅各布伤势严重，脸部、颈部、手臂以及背部多处严重烧伤，至今仍在深切治疗部接受特殊创伤治疗。母亲安柏（Amber Smith）透露，他现在所承受的灼伤痛苦已经达到了「 极度撕裂的剧痛」（excruciating）等级，须施打强力止痛药。医疗团队正在全力抑制烧伤范围的扩大与恶化，希望能将伤害降到最低，以避免进行大面积的皮肤移植手术。

安柏在网路上发起医疗募款，她指出，事发当天原本只是个平凡的工作日，雅各布像往常一样走进经理办公室，准备坐下来点算当天的营业额现金，「那时候，他透过眼角的余光隐约察觉到有动静，刚下意识地转过头去，一整锅滚烫的热油就直接淋在他身上」。

安柏难过地表示，雅各布与行凶的布鲁特在工作上根本没有任何过节，雅各布也完全想不透为什么会受攻击。

布鲁特（Jalani Bluett）被指「具有特定的精神诊断病史与脆弱性」，不得保释。 Sutter County

根据警方调查，疑犯布鲁特犯案后逃离现场。萨特县（Sutter County）警长办公室一度向全美发布失踪人口通报，指布鲁特「具有特定的精神诊断病史与脆弱性」，列为具生命危险的高风险失踪人口。经过数日追缉，警方最终成功掌握其行踪并将他逮捕归案。

布鲁特目前被控以「蓄意伤人导致严重身体伤害」等多项重大重罪，被关押在萨特郡监狱，法官裁定不得保释。警方仍在持续调查其真正的行凶动机。