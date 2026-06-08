自民党总裁选战｜IT公司爆高市早苗委托抹黑小泉进次郎 散布逾千AI生成影片

日本首相高市早苗自上任以来，一直获超高支持度。惟近日却陷上任以来最大的政治风波。



高市早苗被指在去年10月执政自民党举行总裁选举期间，委托IT公司抹黑最强对手小泉进次郎，最终胜选成为日本首位女首相。一名IT公司男性代表接受共同社线上采访，直认高市的秘书向其询问「如何才能反超（最大对手）小泉（进次郎）」。他建议展开负面宣传，以AI生成制作大量抨击小泉是「扯线木偶」等内容的影片多达千余条。

高市早苗成为日本宪政史上首位女首相。美联社

高市早苗成为日本宪政史上首位女首相。美联社

高市早苗成为日本宪政史上首位女首相。美联社

高市早苗或成为日本史上首名女首相。美联社

这名爆料男性名叫松井健（33岁），担任高市加密货币「SANAE TOKEN」（早苗币）的开发负责人。松井称，在今年2月的众院选举中，朝野各党约50名候选人的阵营曾委托他制作针对竞选对手的影片等，他实际协助了其中20人。他表示，所有工作均为无偿承接，也没有广告收入。

曾协助开发「早苗币」

松井说，他通过熟人介绍，认识了高市的秘书，于去年9月25日自民党总裁选举期间召开了社交平台（SNS）战略线上会议，会上决定要扭转小泉领跑的局面，并压制住崛起的总务相林芳正，因此决定制作抨击两人的影片。

他利用自主开发的生成式AI软体，制作了1000至1500条提及小泉和林芳正的短影片，并指示AI避免使用构成诽谤的表述。他在X（原推特）等平台准备了约300个帐号，将影片扩散开去。总裁选举结束后就删除了这些帐号。

指示AI避免诽谤

松井本月1日在律师陪同下，详细说明了影片制作的经过。共同社取得松井与高市秘书沟通的手机短信内容，并确认该电话号码属于高市秘书本人。

共同社指出，此前查明小泉在选战期间，也曾要求阵营内部发布诽谤其他候选人的内容。最终高市在决选投票中胜出。

《周刊文春》今年4月曾基于同样的证言，报道了相关诽谤影片疑云。高市否认报道内容，事务所以书面形式回复共同社访问称「从未制作或发布针对其他候选人的负面影片，也从未委托过第三方」。