俄乌战争 | 泽连斯基晤英法德领袖 联合声明：支持俄乌直接对话

英国、法国及德国领袖周日和乌克兰总统泽连斯基在伦敦会晤并发表联合声明，表示支持泽连斯基提出乌克兰与俄罗斯进行直接停火谈判的呼吁，同时强调围绕俄乌停火和后续谈判的各项努力应与欧洲以及美国保持密切协调。

泽连斯基在伦敦与英国首相施纪贤、法国总统马克龙和德国总理默茨会晤，讨论了推动实现持久和平的有关条件。声明说，有关协议应兼顾欧洲安全利益，涉及欧盟和北约的内容应分别征得相关成员同意。

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泽连斯基晤英法德领袖。美联社

英国、法国及德国领袖周日和乌克兰总统泽连斯基在伦敦会谈。路透社

支持美欧参与 促成停火

3国领袖与泽连斯基在联合声明中指出，他们支持在美国与欧洲积极参与之下，乌克兰和俄罗斯直接对话的提案，以促成停火并且支持进一步谈判。

他们同时表示，目前的接触线应作为谈判的起点、国际边界不得以武力改变。

泽连斯基上周四（4日）在致俄罗斯总统普京公开信中提议双方举行面对面会谈，但遭普京拒绝。