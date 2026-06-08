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菲律宾7.8级地震︱商场倒冧民众四散 华人睡梦中手机警报狂响︱有片

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更新时间：14:23 2026-06-08 HKT
发布时间：14:23 2026-06-08 HKT

日（8日）清晨7时37分，菲律宾群岛附近海域突然发生规模达8级以上强烈地震。中国地震台网在震后随即发出自动测定快讯，初步研判强度约为8.2级。

德国地球科学研究中心（GFZ）表示，是次地震震源深度仅10公里，极为浅层，之后又发生6宗地震，已知有多栋建筑物倒塌。圣托斯将军市（General Santos City）测得最大震度7级。有网民将该市一栋商场在摇晃中被震垮的影片，尘土飞扬吓坏四周民众。

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菲律宾民棉兰老岛台湾商会会长何见意在震后接受中央社访问说，地震摇晃非常剧烈，「会让人头晕」，家中摆设明显移位，装满水的容器甚至因剧烈晃动而溢出。另有台商表示，圣托斯将军市政府已宣布停班、停课。

此外，即使距离圣托斯将军市130公里的达沃（Davao）市，亦有建筑物倒冧，附近山区则因通讯不良，目前仍难以掌握情况，不排除未来几天也会陆续传出灾情通报。

极目新闻报道，在菲律宾工作的华人邱先生，在早上9时许接受访问，邱先生表示，住在Cagayan de Oro（卡加延德奥罗），距离此次地震的震中约300多公里，「睡梦中手机突然就跳出地震警报，我还以为是我的闹铃，刚刚晃了一阵子，全部人都下到楼下来了，现在还在楼下等待指示什么时候可以回住处。」邱先生表示，他这是第一次亲身感觉受地震，瞬间有种电影场景照进现实的感觉。

华人亲历者：晃到头晕

据新京报，多位在菲律宾务工、亲历此次地震的中国人回忆称，震感持续了10多秒，伴随著地面和建筑物摇晃，人感到眩晕和恐惧。

距离震中120公里的一位广东人表示，地震发生时，他感到「整个地都在摇摆，电力和手机信号断了，人站著都感觉头晕」。目前，他所在的地方通过发电机供电。

三宝颜市是棉兰老岛西部港口城市，距离震央300公里，陈先生一家此工作生活多年。早上七点半，他刚把孩子送到家附近的小学，在一边观看校内操场上举行的升旗仪式时，突然，他感觉到地和旁边的建筑物在摇晃，人站不稳，孩子们在尖叫，老师赶紧喊学生蹲下，震感持续了十来秒的时间。之后，这所小学停课，陈先生带孩子回到家中。强震发生后的两个小时内，陈先生感受到三次余震。

陈先生所在地区的电力和通讯没有受到影响，「但因有海啸的可能，这里的海运停了。」


 

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