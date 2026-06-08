伊拉克车祸 | 巴士失控翻覆起火 酿21死19伤 多具遗体严重烧焦

伊拉克南部济加尔省周一发生严重车祸，一辆载有什叶派朝圣者的大巴士在南部城市纳西里耶附近发生车祸并起火，造成至少21人死亡，另有19人受伤。造成至少21人死亡，19人受伤。其中多具遗体严重烧焦。伤者已被送往附近医院救治，多数人严重烧伤，情况危殆。

车祸现场是纳西里耶和巴士拉2座城市之间的公路上，司机失去对巴士的控制，导致车辆翻车并起火。

巴士残骸由吊车运走。X图片

多名伤者严重烧伤危殆

伊拉克衞生部发言人巴德尔表示，死者都是伊拉克公民，遗体已被送往法医部门进行身份鉴定。

衞生部长穆萨维正在密切关注事态发展，并已下令医疗和救护等部门进入全面戒备状态，调集所有可用资源应对这宗车祸。

伊拉克总理府新闻办公室发声明称，总理扎伊迪已指示相关部门对事故原因展开彻查，为伤者提供紧急救治，并向遇难者家属提供一切支持。

据报道，超速行驶、道路状况不佳以及交通法规执行不力等因素令伊拉克交通事故频发，每年都有不少人因此丧生。