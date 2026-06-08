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NBA总决赛与世界杯盛事前夕 纽约车站惊传随机砍人酿6伤 嫌犯落网

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更新时间：11:45 2026-06-08 HKT
发布时间：11:45 2026-06-08 HKT

纽约宾夕法尼亚车站（Pennsylvania Station）周日晚发生持刀攻击事件，造成6人受伤。官方已展开调查，初步认定是一宗随机伤人事件，嫌犯已被拘留。该车站与周边区域因此事件被封锁，导致公共交通大乱。事发时正值美国NBA总决赛前夕，总统特朗普预计周一前往观赛。

事发于晚上约7时，正值纽约市交通网路的繁忙时段。纽约市消防局发声明指出，当局接报，指有人持刀刺伤多人，随即赶往西33街与第七大道交口，发现有6人受伤，其中1人伤势严重。6名伤者均已送院救治。

现场遗下血迹。法新社
现场遗下血迹。法新社
纽约车站血案现场。法新社
纽约车站血案现场。法新社
纽约迎NBA决赛与世界杯盛事，却发生随机伤人案。法新社
纽约迎NBA决赛与世界杯盛事，却发生随机伤人案。法新社
警方在宾夕法尼亚车站周边调查。路透社
警方在宾夕法尼亚车站周边调查。路透社

刀手疑精神有问题 初步排除恐袭

据媒体报道，嫌犯疑似患有精神病，初步排除事件涉及恐怖袭击。

一名执法部门人员证实，初步调查报告指出，这是一宗随机暴力事件，嫌犯是情绪不稳的人，与恐怖主义无关。由于宾夕法尼亚车站发生血案，警方封锁现场与周边地区，预计将出现交通延误、道路封锁和交通中断等现象。

案发现场位于车站内的新泽西通勤铁路（NJTransit）大厅，此处是全美最繁忙的交通枢纽之一，而且正值2大体育赛事将举行之际：美国NBA总决赛与世界杯赛事。

特朗普拟观NBA总决赛

车站上方的麦迪逊花园广场（Madison SquareGarden），预定8日和10日举行NBA总决赛第3与第4场赛事，纽约尼克对战圣安东尼奥马刺队。

特朗普周一将亲临麦迪逊花园广场观战；他日前曾表示，已接受尼克队老板多兰（James Dolan）的邀请。

]为迎接大赛事，纽约市已加强安全措施。
 

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