日本熊出没 | 宇都宫40多宗熊出没报告 市内94间中小学全面停课

日本栃木县宇都宫市从上周五（6日）开始陆续传出40多宗熊出没事件，市立94间中小学周一（8日）全面临时停课，目前尚未传出有任何人员伤亡。

位处东京以北约100公里

宇都宫位于东京以北约100公里，人口约50万。上周五早上6时30分左右，宇都宫市长冈町山林有1只身长约60厘米的熊只现身，民众见状连忙拨打110报案，市政府职员和猎人协会、警方随即展开搜索，但都没找到野熊下落。

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宇都宫目击多宗熊出没。X@ukiukitochigi

宇都宫市从上周六开始陆续传出40多宗熊出没事件。X@ukiukitochigi

日本的亚洲黑熊数量增加了2倍。美联社

日本多次发出熊出没警报。路透社

至周一凌晨零时20分左右，有民众在宇都宫市宫本町栃木银行阳南分行目击熊只；凌晨3时20分，市内簗濑町的中央批发市场西侧约100米处有熊出没；清晨4时25分许，阳南1丁目东北方500米有路人看到1头熊。

野熊市内四处出没

宇都宫市教育委员会表示，由于熊只在市内四处出没，为了学生的安全著想，决定中小学周一临时停课，市政府、县警和猎人协会将持续警戒。

上周，东北部城市福岛刚发生一宗熊袭人事件，造成至少4人受伤。福岛制钢所的监视器画面显示，一头黑熊在工厂入口处追赶一名工人，并将其扑倒在地。目前涉事黑熊仍然下落不明，令到当地人心惶惶。

日亚洲黑熊数目增2倍

亚洲黑熊被列为全球易危物种，但据估计，自2012年以来，由于狩猎活动减少，日本的亚洲黑熊数量增加了2倍。

专家表示，气候变迁减少橡子和山毛榉果等熊类天然食物的产量，而农村人口减少和废弃农田的增加，则促使牠们大胆地在人类居住地附近觅食。