特朗普受访大怒即场除咪离场 斥主持人「不是骗子就是蠢货」︱有片

美国总统特朗普不时批评传媒的报道。当地时间6月7日，美国全国广播公司（NBC）的《与新闻界对话》（Meet the Press）节目播出美国总统特朗普的专访。期间特朗普疑不满主持人维尔克（KRISTEN WELKER）的问题，不仅恶言怒斥，甚至即场将衣领的收音咪除下，继而离开。

特朗普不满主持人提问除咪离开

节目中，维尔克针对一项规模18亿美元的「反武器化基金」提案提出质询，该基金旨在补偿自认遭前总统拜登（Joe Biden）政府不当打压的人士。

维尔克提到，代理司法部长布兰希（Todd Blanche）先前表示政府不会推动这项基金，她询问特朗普是否已放弃相关计划，或仍寻求其他方式恢复推动。特朗普则为提案辩护，「人们被那些为拜登政府和『瞌睡乔』效力的激进左翼疯子伤得很深」，并指控相关人士的作为「非常恶毒且暴力」。



当维尔克进一步追问是否仍打算恢复基金计划时，特朗普表示，如果由他决定，会补偿那些受到伤害的人。他说，「就我个人而言，我认为反武器化基金是个好主意，许多其他共和党人也这么认为，但你必须让它获得批准。」



随后特朗普将矛头转向媒体，指责主流媒体与拜登政府官员共同毁掉许多人的生活。他表示，「像妳这样的人、那些虚假肮脏的媒体、腐败的媒体，以及围绕在拜登身边的人，他们毁了别人的生活。」

特朗普仍坚称2020选举遭操控

当维尔克反驳相关指控缺乏证据时，特朗普回应称「证据多的是」，并再次重申2020年总统大选存在舞弊的说法，同时批评加州计票速度过慢。



特朗普表示，「选举被操纵了，那是一场肮脏的选举，而现在加州又在上演相同的戏码。」他进一步指控加州及媒体存在腐败问题，访谈尾声，特朗普情绪明显升高，接连批评NBC、ABC、CBS及CNN等媒体。他说，「你们的选举是腐败的，妳也是腐败的，《Meet the Press》也是腐败的。ABC、CBS和CNN也一样。（You're a one-sided crooked network）」



随后特朗普直接中断访问，对维尔克表示，「抱歉，我们就到此为止吧，因为我受够了。谢谢妳，亲爱的。祝妳玩得愉快。」