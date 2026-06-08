特朗普受访大怒即场除咪离场 斥主持人「不是骗子就是蠢货」

美国总统特朗普不时批评传媒的报道。当地时间6月7日，美国全国广播公司（NBC）的《与新闻界对话》（Meet the Press）节目播出美国总统特朗普的专访。期间特朗普疑不满主持人的问题，不仅恶言怒斥，甚至即场将衣领的收音咪除下，继而离开。

特朗普接受NBC访问时，不满主持人提问内容拆下收音咪提早离开。NBC《MEET THE PRESS》截图

特朗普接受NBC访问时，不满主持人提问内容拆下收音咪提早离开。NBC《MEET THE PRESS》截图

特朗普接受NBC访问时，不满主持人提问内容拆下收音咪提早离开。NBC《MEET THE PRESS》截图

特朗普接受NBC访问时，不满主持人提问内容拆下收音咪提早离开。NBC《MEET THE PRESS》截图

节目中，在谈到2020年美国总统大选是否存在舞弊等行为，以及特朗普曾打算设立18亿美元「反武器化基金」，用以赔偿声称遭政府不公对待的民众时，特朗普与节目主持人发生争吵。特朗普直斥NBC主持人「一是骗子，或者是蠢货」（You're either crooked or you're stupid），又称NBC等一众美国媒体都是骗子，其报道助纣为虐、带有严重偏见（You're a one-sided crooked network）。

最后特朗普不顾主持人的挽留，提前结束采访离场。