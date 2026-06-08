菲律宾7.8级地震︱日本发海啸警告 高市早苗：海中人员立即上岸

今日（8日）清晨7时37分，菲律宾群岛附近海域发生强烈地震。中国地震台网在震后随即发出自动测定快讯，初步研判强度约为8.2级。随后下修为7.8级，震源深度35公里，造成至少1人死亡，4人受伤，并导致多栋建筑物倒塌。太平洋海啸预警中心已紧急向区内多个国家及地区拉响海啸警报。

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日本首相高市早苗也在X发文，紧急呼吁民众「切勿靠近海岸。正在海中的人员请立即上岸，并远离海岸地区。」

日本放送协会报道，日本当局亦向太平洋沿岸地区发出海啸注意报，当中千叶、静冈、冲绳本岛等地区，均预测有1米高的海啸。其中冲绳本岛、太东岛地区、宫古岛大约于当地时间10时30分（香港时间11时30分）会出现海啸。

地震发生后，日本首相高市早苗在社交平台发出警告。

日本沿岸发出海啸警告。

日本当局向太平洋沿岸地震发出海啸警告。日本气象厅

当局呼吁正在海上的民众立即上岸并远离岸边，指潮水会持续快速流动，因此在注意报解除之前，不要进入海中或靠近海岸，预估海平面将出现些许变化，但不会造成危害，部分地区的海啸高度可能会高于「预测的海啸高度」。