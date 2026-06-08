菲律宾7.8级地震︱日本发海啸注意报 18万1500人接避难指示 娱乐设施暂停

今日（8日）清晨7时37分，菲律宾群岛附近海域发生强烈地震。中国地震台网在震后随即发出自动测定快讯，初步研判强度约为8.2级。随后下修为7.8级，震源深度35公里，造成至少1人死亡，4人受伤，并导致多栋建筑物倒塌。太平洋海啸预警中心已紧急向区内多个国家及地区拉响海啸警报。

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日本气象厅今天上午9时5分针对茨城县到冲绳县共10个地区发布海啸注意报，且18万1500人已经接获「避难指示」。多地的娱乐设施与交通已经受到影响。

高市早苗：海中人员立即上岸

首相高市早苗也在X发文，紧急呼吁民众「切勿靠近海岸。正在海中的人员请立即上岸，并远离海岸地区。」

日本放送协会报道，日本当局亦向太平洋沿岸地区发出海啸注意报，当中千叶、静冈、冲绳本岛等地区，均预测有1米高的海啸。其中冲绳本岛、太东岛地区、宫古岛大约于当地时间10时30分（香港时间11时30分）会出现海啸。

地震发生后，日本首相高市早苗在社交平台发出警告。

日本沿岸发出海啸警告。

日本当局向太平洋沿岸地震发出海啸警告。日本气象厅

当局呼吁正在海上的民众立即上岸并远离岸边，指潮水会持续快速流动，因此在注意报解除之前，不要进入海中或靠近海岸，预估海平面将出现些许变化，但不会造成危害，部分地区的海啸高度可能会高于「预测的海啸高度」。

接获海啸注意报而下达避难指示的地区，包含茨城县、千叶县、静冈县、爱知县、三重县、和歌山县、高知县、宫崎县、鹿儿岛县、冲绳县，共10个县、71个市町村，人数共18万1500人。

日本娱乐设施相继暂停营业

日媒Sponichi Annex报道，接获海啸注意报的地区内，娱乐设施相继暂停营业。

静冈县沼津市水族馆Awashima MARINE PARK已经在官网宣布临时休园；静冈县清水站前的观光询问处也决定关闭一天；茨城县大洗地区的大洗水族馆已宣布关闭户外区域，直到海啸注意报解除。

三重县鸟羽地区的鸟羽水族馆，以及千叶县馆山地区的露营区「富崎馆」营业也受到影响。

连结冲绳本岛与离岛船只停航

此外，交通也出现影响，在东京都近海的伊豆大岛上经营公共巴士与观光巴士的大岛巴士公司表示，「已经暂停使用靠近海岸的巴士站」，并呼吁旅客从其他替代地点搭车。

冲绳旅客船协会指出，受到海啸注意报影响，连结冲绳本岛与离岛的船只等已经取消或暂时停运。