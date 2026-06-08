Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗称已起草霍尔木兹海峡环境服务收费条例

即时国际
更新时间：09:39 2026-06-08 HKT
发布时间：09:39 2026-06-08 HKT

伊朗塔斯尼姆通讯社昨日引述副总统兼环境署署长安萨里称，伊方已启动《霍尔木兹海峡环境服务收费条例》制订工作，相关初步草案近日已完成，但收费标准及具体征收机制尚未最终确定。

相关新闻：伊朗局势｜美军发布袭击伊朗雷达站影片 科威特巴林基地遭轰炸报复

安萨里说，拟议措施不仅涉及环境收费，还包括沿岸国家向过境船舶提供的海事保障、安全服务和环境服务等内容，具体框架与最终定价仍在研究阶段。 她说，部分收费依据，将与船舶通行造成的环境影响及对海洋生态系统构成的风险有关。

安萨里认为，霍峡属于伊朗和阿曼的领海及主权管辖范围，沿岸国家有权就维护航行安全、地区安全及环境保护所提供的服务收取费用。

她说，相关条例起草工作约于两周前启动。草案将在提交环境署内部审议并获批准后，送交有关主管部门完成后续法律程序。

相关新闻：伊朗局势｜美军称拦截闯伊朗港口货船　发射导弹击中引擎室阻突破封锁

另据英国《劳埃德船舶日报》日前报道，通行霍峡的部分船只，每艘船需缴纳十多万美元以换取伊朗的通行许可，相关费用较战事初期大幅下降。报道援引航运安全运营商方面的消息说，目前散货船单次通行费最高可达12万美元（94万港元），油轮最高可达16万美元（125万港元），具体费率根据船型、货物及船东国籍等因素有所浮动，较与战事初期每艘船100万至200万美元的收费相比显著下降。

最Hit
黎志伟摄
天文台早上5时取消黄雨警告 一度挂红雨2.5小时 今明料雨势仍颇大
突发
4小时前
94岁胡枫红馆演唱会破健力士纪录 刘德华、张学友、陈奕迅等逾20巨星撑修哥 张家辉惹全场爆笑
02:59
94岁胡枫红馆演唱会破健力士纪录 刘德华、张学友、陈奕迅等逾20巨星撑修哥 张家辉惹全场爆笑
影视圈
12小时前
极致网购 将军澳湿透快递跌出「两条嘢」 网民看清真身极错愕：连「XX」都要买落嚟！？｜Juicy叮
极致网购 将军澳湿透快递跌出「两条嘢」 网民看清真身极错愕：连「XX」都要买落嚟！？｜Juicy叮
时事热话
23小时前
假如今日有$100万 你会买甚么？ 张坚庭：先买曼城楼再加按买股 持续买进量子概念股｜百万仓
70岁​张坚庭投资前每事问AI 看好英国楼收7厘息 一类股份每跌10%就加仓｜百万仓
投资理财
3小时前
屯门大叔ATM前手揸大叠$500险中伏 醒目女与路人一秒对望 联手截击拯救准苦主｜Juicy叮
屯门大叔ATM前手揸大叠$500险中伏 醒目女与路人一秒对望 联手截击拯救准苦主｜Juicy叮
时事热话
17小时前
住公屋仅10年即交回！港爸210呎蜗居大翻身 极速「结婚生仔买楼」 网民全跪：太本事｜Juicy叮
住公屋仅10年即交回！港爸210呎蜗居大翻身 极速「结婚生仔买楼」 网民全跪：太本事｜Juicy叮
时事热话
20小时前
新皇岗口岸懒人包｜最快7月底试行！一地两检5分钟通关/24小时开放/接驳交通巴士、小巴／深圳地铁一文睇清
新皇岗口岸懒人包｜最快7月底试行！一地两检5分钟通关/24小时开放/接驳交通巴士、小巴／深圳地铁一文睇清
旅游
23小时前
薛家燕公益金骚连讲两次「张国荣姐姐」  激罕跳线网民叹：咁辛苦做乜  骚前出意外险撞爆鼻
薛家燕公益金骚连讲两次「张国荣姐姐」  激罕跳线网民叹：咁辛苦做乜  骚前出意外险撞爆鼻
影视圈
18小时前
胡枫演唱会2026｜94岁修哥开骚破纪录 红馆设十围酒席群星到贺 曾志伟预约胡枫百岁个唱再做嘉宾
胡枫演唱会2026｜94岁修哥开骚破纪录 红馆设十围酒席群星到贺 曾志伟预约胡枫百岁个唱再做嘉宾
影视圈
13小时前
00:06
深水埗车祸│天眼直击私家车转弯直撞2女撼地舖 一人被夹铁闸之间
突发
7小时前