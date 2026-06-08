伊朗称已起草霍尔木兹海峡环境服务收费条例

伊朗塔斯尼姆通讯社昨日引述副总统兼环境署署长安萨里称，伊方已启动《霍尔木兹海峡环境服务收费条例》制订工作，相关初步草案近日已完成，但收费标准及具体征收机制尚未最终确定。

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安萨里说，拟议措施不仅涉及环境收费，还包括沿岸国家向过境船舶提供的海事保障、安全服务和环境服务等内容，具体框架与最终定价仍在研究阶段。 她说，部分收费依据，将与船舶通行造成的环境影响及对海洋生态系统构成的风险有关。



安萨里认为，霍峡属于伊朗和阿曼的领海及主权管辖范围，沿岸国家有权就维护航行安全、地区安全及环境保护所提供的服务收取费用。

她说，相关条例起草工作约于两周前启动。草案将在提交环境署内部审议并获批准后，送交有关主管部门完成后续法律程序。

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另据英国《劳埃德船舶日报》日前报道，通行霍峡的部分船只，每艘船需缴纳十多万美元以换取伊朗的通行许可，相关费用较战事初期大幅下降。报道援引航运安全运营商方面的消息说，目前散货船单次通行费最高可达12万美元（94万港元），油轮最高可达16万美元（125万港元），具体费率根据船型、货物及船东国籍等因素有所浮动，较与战事初期每艘船100万至200万美元的收费相比显著下降。