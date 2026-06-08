ChatGPT拟转型「超级App」 聚焦AI代理谷收入拼上市

英国《金融时报》周日报道，人工智能（AI）巨擘OpenAI正规划对旗舰产品ChatGPT，进行历来最大规模的改造，使这款聊天机械人转型成结合编码工具与AI代理（AI Agent）功能的「超级应用程式」（超级App），以提升营业额，并为潜在的上市预做准备。此举反映该公司日益相信AI未来不在于回答问题的聊天机械人，而是为用户执行任务的AI代理。

英国《金融时报》引述10多名现任及前任员工指出，这项变革是OpenAI更大规模组织重整的一部分，说公司正在调整资源，锁定高利润的企业客户市场，并加强与对手Anthropic的竞争。消息称，OpenAI准备首次公开招股（IPO）之际，正面临越来越大压力，以提高收入并找出盈利之路。

相关更新料数周内推出

这次改版将使OpenAI的编码（程式开发）产品Codex获得更多资源与曝光，相关更新预计于未来数周内陆续推出，首先会在ChatGPT的网站与移动App登场。报道并指出，为提高使用率，OpenAI正重新设计ChatGPT介面，导入新的提示与功能，将使用者引导至编码功能、图片生成服务，以及如Canva、Booking.com等合作伙伴的服务。



Canva是一个视觉通讯平台，可用于制作简报、视讯、文件、网站、社交媒体图像等，每月使用人次超过1.75亿。Booking.com则是首屈一指的旅游平台。大多数Codex用户皆为付费订户，而OpenAI现时的200万个企业用户贡献其营业额约40%，OpenAI预期年底前这一比例将提高到50%。

协助处理工作与生活事务

这波改革也反映出OpenAI内部策略的重要转变。一名OpenAI高级员工向《金融时报》表示，「Chat已经死了」，显示公司日益相信，AI的未来不在于回答问题的聊天机械人，而是能替使用者完成任务的AI代理（AI Agent，或译AI智能体）。负责核心产品与平台业务的索蒂奥（Thibault Sottiaux）表示，公司正朝打造个人AI代理的方向发展，希望使用者无论透过手机、电脑或其他装置，都能获得协助处理工作与生活事务的服务。

《金融时报》指出，OpenAI的策略正逐渐向以企业市场为重心的Anthropic靠拢。公司今年已整合ChatGPT、Codex等产品团队，部分消费者导向计划则遭搁置，以集中资源拓展企业客户业务。OpenAI今年稍早表示，ChatGPT每周活跃用户超过9亿，消费者订户数则突破5000万。

路透社上个月曾报道，OpenAI正准备未来数周在美国秘密提交公开招股（IPO）申请。不过，行政总裁奥尔特曼（Sam Altman）表示，公司并不执着于时间点，会在合适时机上市。

OpenAI早前曾表示，ChatGPT每周活跃用户超过9亿，消费者订户数则突破5000万。