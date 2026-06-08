寻到宝｜英男田间挖出1,700年古罗马黄金戒指 一举还清房贷改写人生

一场业余的寻宝活动，竟然彻底改变了一名英国男子命运。英国68岁退伍军人凯文明托（Kevin Minto），数年前在英格兰西南部参加一场金属探测活动时，无意中在泥土下挖出一枚埋藏地底深处约1,700年的古罗马时期黄金戒指。这项惊人的发现不仅打破了当地的考古纪录，更在经历一场漫长的法律诉讼后，让他成功获得一笔丰厚的官方补偿奖金，得以一举还清困扰多年的房屋贷款，人生从此改写。

偕友携金属探测器寻宝 意外掘出高级将领战车宝石金戒

这宗寻宝故事始于2017年。当时凯文明托任职货车司机，与好友菲尔科斯特洛（Phil Costello）结伴，前往萨默塞特郡伊明斯特（Ilminster, Somerset）参与一场公开的金属探测聚会。当天敏托在搜索一处田地时，探测器首先发出阵阵鸣响，他随即掘出数十枚古老的铜银合金硬币。

凯文明托寻获的1,700年古罗马时期黄金戒指。SOUTH WEST HERITAGE TRUST

凯文明托因寻获黄金戒指而获得丰厚奖金，得以还清房贷。

然而好戏在后头，随着他继续深入搜查，一枚重达48克、体积异常巨大且做工极其精湛的古董戒指赫然出土。这枚后来被命名为「伊明斯特戒指」的文物，历史可追溯至公元297年的古罗马统治时期。最令考古学家震惊的是，金戒上镶嵌着一颗极其罕见、精细雕刻着「胜利女神驾驭双马战车」图腾的珍贵宝石。专家根据其规格与奢华程度研判，这枚戒指在古代绝非寻常百姓所有，极可能属于一位古罗马时期的高级将官。

文物价值不菲 引发主办方对簿公堂

未料这项重大发现却为敏托带来了一场始料未及的无妄之灾。当敏托在掘出金戒后，老实地向活动主办人通报，没想到主办方在惊觉文物价值连城后，公然主张自己拥有该批宝藏的所有权，双方为此随即陷入了长达数年的漫长法律纠纷。

经过反复审讯，英国法院最终裁定敏托才是该批文物的「合法发现人」。随后，西南文化遗产基金会（South West Heritage Trust）正式介入，决定以高达7万8010英镑（约78.6万港元）的官方评估价购入整批出土文物，其中单是收购那枚「伊明斯特戒指」的费用，就占了高达7.5万英镑（约75.6万港元）。敏托在依法与土地拥有者及同行友人分成后，利用自己分得的巨额奖金，开心地还清了剩余的所有房贷，从此无债一身轻。

为了让这批珍贵文物的教育价值最大化，地方政府与文化基金会已制定了完善的推广计划。未来，这批历经千年的古罗马古物将会率先被安排到萨默塞特郡各地的中小学进行巡回展出，让当地的学童有机会亲眼目睹真品，加深对不列颠罗马时期的历史认识。在结束巡回教育活动后，这枚「伊明斯特戒指」将会被移送到位于汤顿（Taunton）的萨默塞特博物馆（The Museum of Somerset）罗马文物展区内，作永久性的展出与收藏。