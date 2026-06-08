中东4月停火以来首次 伊朗发射导弹袭以色列 报复扩大黎巴嫩军事行动

中东局势急速升温，自从4月停火以来，伊朗首度向以色列北部发动导弹空袭，以报复以色列扩大在黎巴嫩的军事行动。以色列周日（7日）晚空袭警报大作，以军称拦截所有来袭导弹，并警告以方将予以「强力回应」，随后宣布将加大对黎巴嫩真主党打击力度，并关闭加沙地带重要口岸。伊朗、伊拉克、叙利亚则分别宣布关闭领空。

中东战争已进入第100天，4月8日的停火协议已停止伊朗与其敌对国以色列和美国之间的主要敌对行动，但将停火转化为和解的努力屡屡受阻，伊朗今次袭击以色列，势必进一步削弱持久和平的希望。

伊朗发射导弹，划过以色列北部夜空。美联社

伊朗发射导弹袭以色列，遭以军拦截。路透社

以军拦截伊朗来袭导弹。美联社

以军扬言扩大针对黎巴嫩的军事行动。法新社

以色列北部多地响防空警报

周日晚，以色列北部多个地区拉响防空警报。据以色列国防军通报，伊朗当晚向以色列发射至少3轮总计10枚导弹，均被以军拦截。这是美伊停火约2个月来伊朗首次攻击以色列。伊朗革命卫队宣称今次针对以色列的导弹攻击是「警告」，因为以色列当天较早前攻击贝鲁特南部郊区，威胁若以色列再次侵略，将展开更广泛的攻击。

伊朗革命卫队发声明说，革命卫队航空航天部队用弹道导弹打击位于以北部的拉马特戴维空军基地，旨在回应以色列近期在黎巴嫩南部多地和贝鲁特南郊实施军事行动。该基地是以军实施相关军事行动的重要基地之一。

伊朗多次警告：不会容忍侵略黎巴嫩

伊朗最高领袖军事顾问雷扎伊在社交媒体发文说，伊朗此前已多次宣布，不会容忍违反停火协议以及针对黎巴嫩的侵略行为。伊朗武装部队哈塔姆安比亚中央司令部司令发表声明同样表示，如以方进一步升级在黎巴嫩的军事行动，伊朗将对其实施更强烈的打击。

伊朗发动攻击后，以色列媒体引述一名以方官员报道，以色列将予以「强力回应」。

以色列国防军发言人德弗林周日深夜说，以军不会允许伊朗方面制造一种新的力量平衡，将继续在黎巴嫩全境开展行动，并强化针对真主党的军事行动。

以色列关闭加沙重要口岸 扬言扩大打击黎巴嫩

以军周六凌晨宣布，以方已实施一系列必要的安全措施，包括关闭进出加沙地带的凯雷姆沙洛姆口岸和拉法口岸。以军总参谋长扎米尔表示，以军一旦接到命令将果断打击敌人。以色列媒体报道，敌人指伊朗。

据伊朗民航组织周日深夜宣布，根据最新安全评估结果，伊朗西部空域已暂时关闭，直至另行通知。伊朗首都德黑兰伊玛目霍梅尼国际机场表示，自周一凌晨起，这座机场所有航班均暂停运行。

伊朗、伊拉克、叙利亚关闭领空

以色列拦截伊朗导弹时，叙利亚首都大马士革听到爆炸声。叙利亚过渡政府民航局随后宣布，周六晚11时起临时关闭叙南部空中走廊，为期12小时，大马士革国际机场暂停运营。伊拉克民航局7日晚发表声明说，为防范安全隐患，伊拉克领空将暂时关闭72小时。