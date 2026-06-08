菲律宾7.8级地震︱至少32死逾200伤 震后约五小时海啸威胁已大致解除︱持续更新

今日（8日）清晨7时37分，菲律宾群岛附近海域突然发生规模达8级以上强烈地震。中国地震台网在震后随即发出自动测定快讯，初步研判强度约为8.2级。随后下修为7.8级。截至目前已造成至少32死、逾200伤，多数是因建筑物毁损而受伤，海啸监测站监测到最高约1.4米的海啸。



地震发生约5小时后，太平洋海啸警报中心（Pacific Tsunami Warning Center）表示，海啸威胁已大致解除。



地震发生后，英国广播电台（BBC）报道，印尼气象、气候及地球物理局（BMKG）表示，该国沿海3个地点已探测到海啸，分别为北马鲁古省（North Maluku）的凯迪（Kedi）、乌鲁锡奥（Ulu Siau）以及梅隆瓜内（Melonguane），侦测到的海浪高度介于0.09米至0.19米之间。



菲律宾在大地震后不到一个半小时内，该区域亦发生6次余震，其中最大规模达到6.5，震源深度多属浅层至中层地震。



地震发生后，包括美国、日本、台湾、印尼等多个国际权威地震监测机构亦录得今次强震，由于震央位于海域且属于极浅层地震，太平洋海啸预警中心曾紧急向区内多个国家及地区拉响海啸警报，促请沿岸居民严加防范。

网上流传多段菲律宾地震时的影片。由于地震发生为清晨时分，有达沃（Davao）市的学生刚返到学校，跑出操场避难，而亦有民众发现地震，随即走到街上逃难。而网上亦传出多张当地建筑物倒塌的情况。

Jollibee快餐店倒塌成瓦砾

facebook上传的影片显示，萨兰加尼省内桑托斯将军城（General Santos）一个购物中心及Jollibee快餐店倒塌成瓦砾，另一处则是当地学校校园内的一栋建筑倒塌。

相关新闻：菲律宾7.8级地震︱商场倒冧民众四散 华人睡梦中手机警报狂响︱有片

有人大喊：「天啊，真的塌了！真的倒塌了！建筑物真的倒塌了！」

地震发生在今日清晨，大范围地区均能感受到明显震动。根据德国地球科学研究中心（GFZ）发布的监测数据，震央位于菲律宾南部棉兰老岛（Mindanao）附近海域，初步录得强度高达8.2级，震源深度35公里。随后修正为7.8级地震，研判今次属于破坏力极强的浅层海上强震。

自然资源部海啸预警中心根据初步地震参数判断，地震可能会在震源周围引发大规模海啸，但不会对中国沿岸造成灾害性影响。

鉴于强震发生在深海且震级极高，太平洋海啸预警中心在震后迅速启动应急机制，并正式对周边多个地缘区域发布海啸警报。目前被列入警戒与观测名单的地区，包括首当其冲的菲律宾、印尼、帛琉、雅浦岛、巴布亚新畿内亚以及台湾。

日本呼啸民众远离岸边

日本放送协会报道，日本当局亦向太平洋沿岸地区发出海啸注意报，当中千叶、静冈、冲绳本岛等地区，均预测有1米高的海啸。其中冲绳本岛、太东岛地区、宫古岛大约于当地时间10时30分（香港时间11时30分）会出现海啸。



相关新闻：菲律宾7.8级地震︱日本发海啸警告 高市早苗：海中人员立即上岸

日本沿岸发出海啸警告。

日本当局向太平洋沿岸地震发出海啸警告。日本气象厅

当局呼吁正在海上的民众立即上岸并远离岸边，指潮水会持续快速流动，因此在注意报解除之前，不要进入海中或靠近海岸，预估海平面将出现些许变化，但不会造成危害，部分地区的海啸高度可能会高于「预测的海啸高度」。