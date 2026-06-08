Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

菲律宾7.8级地震︱至少32死逾200伤 震后约五小时海啸威胁已大致解除︱持续更新

即时国际
更新时间：21:33 2026-06-08 HKT
发布时间：21:33 2026-06-08 HKT

今日（8日）清晨7时37分，菲律宾群岛附近海域突然发生规模达8级以上强烈地震。中国地震台网在震后随即发出自动测定快讯，初步研判强度约为8.2级。随后下修为7.8级。截至目前已造成至少32死、逾200伤，多数是因建筑物毁损而受伤，海啸监测站监测到最高约1.4米的海啸。

地震发生约5小时后，太平洋海啸警报中心（Pacific Tsunami Warning Center）表示，海啸威胁已大致解除。

地震发生后，英国广播电台（BBC）报道，印尼气象、气候及地球物理局（BMKG）表示，该国沿海3个地点已探测到海啸，分别为北马鲁古省（North Maluku）的凯迪（Kedi）、乌鲁锡奥（Ulu Siau）以及梅隆瓜内（Melonguane），侦测到的海浪高度介于0.09米至0.19米之间。

菲律宾在大地震后不到一个半小时内，该区域亦发生6次余震，其中最大规模达到6.5，震源深度多属浅层至中层地震。

地震发生后，包括美国、日本、台湾、印尼等多个国际权威地震监测机构亦录得今次强震，由于震央位于海域且属于极浅层地震，太平洋海啸预警中心曾紧急向区内多个国家及地区拉响海啸警报，促请沿岸居民严加防范。

网上流传多段菲律宾地震时的影片。由于地震发生为清晨时分，有达沃（Davao）市的学生刚返到学校，跑出操场避难，而亦有民众发现地震，随即走到街上逃难。而网上亦传出多张当地建筑物倒塌的情况。

Jollibee快餐店倒塌成瓦砾

facebook上传的影片显示，萨兰加尼省内桑托斯将军城（General Santos）一个购物中心及Jollibee快餐店倒塌成瓦砾，另一处则是当地学校校园内的一栋建筑倒塌。

相关新闻：菲律宾7.8级地震︱商场倒冧民众四散 华人睡梦中手机警报狂响︱有片

有人大喊：「天啊，真的塌了！真的倒塌了！建筑物真的倒塌了！」

地震发生在今日清晨，大范围地区均能感受到明显震动。根据德国地球科学研究中心（GFZ）发布的监测数据，震央位于菲律宾南部棉兰老岛（Mindanao）附近海域，初步录得强度高达8.2级，震源深度35公里。随后修正为7.8级地震，研判今次属于破坏力极强的浅层海上强震。

自然资源部海啸预警中心根据初步地震参数判断，地震可能会在震源周围引发大规模海啸，但不会对中国沿岸造成灾害性影响。

鉴于强震发生在深海且震级极高，太平洋海啸预警中心在震后迅速启动应急机制，并正式对周边多个地缘区域发布海啸警报。目前被列入警戒与观测名单的地区，包括首当其冲的菲律宾、印尼、帛琉、雅浦岛、巴布亚新畿内亚以及台湾。

日本呼啸民众远离岸边

日本放送协会报道，日本当局亦向太平洋沿岸地区发出海啸注意报，当中千叶、静冈、冲绳本岛等地区，均预测有1米高的海啸。其中冲绳本岛、太东岛地区、宫古岛大约于当地时间10时30分（香港时间11时30分）会出现海啸。

相关新闻：菲律宾7.8级地震︱日本发海啸警告 高市早苗：海中人员立即上岸

日本沿岸发出海啸警告。
日本沿岸发出海啸警告。
日本当局向太平洋沿岸地震发出海啸警告。日本气象厅
日本当局向太平洋沿岸地震发出海啸警告。日本气象厅

当局呼吁正在海上的民众立即上岸并远离岸边，指潮水会持续快速流动，因此在注意报解除之前，不要进入海中或靠近海岸，预估海平面将出现些许变化，但不会造成危害，部分地区的海啸高度可能会高于「预测的海啸高度」。

 

最Hit
寻到宝｜英男田间挖出1,700年古罗马黄金戒指 一举还清房贷改写人生
寻到宝｜英男田间挖出1,700年古罗马黄金戒指 一举还清房贷改写人生
即时国际
8小时前
吴婉芳二仔胡智同严重受伤急做手术 遇无妄之灾憔悴病容曝光 早前举行豪门婚礼掀热话
吴婉芳二仔胡智同严重受伤急做手术 遇无妄之灾憔悴病容曝光 早前举行豪门婚礼掀热话
影视圈
8小时前
天气︱天文台改发黄色暴雨警告信号 黑雨维持一小时
社会
1分钟前
本湾水产荃湾店结业！开业约6年主打海鲜「即买即煮」 全港仅余2分店 网民分析结业原因
本湾水产荃湾店结业！开业约6年主打海鲜「即买即煮」 全港仅余2分店 网民分析结业原因
饮食
6小时前
关嘉敏自爆遭前辈拍档擅加「亲热戏」  崩溃委屈怕开工：拒绝唔到  点名一男星揭锡锡细节
关嘉敏自爆遭前辈拍档擅加「亲热戏」  崩溃委屈怕开工：拒绝唔到  点名一男星揭锡锡细节
影视圈
9小时前
北上洗牙掀「蛀牙罗生门」 3只蛀牙港深两地3种说法 种牙变补牙 港男庆幸保住只牙｜Juicy叮
北上洗牙掀「蛀牙罗生门」 3只烂牙港深两地3种说法 种牙变补牙 港男庆幸保住只牙｜Juicy叮
时事热话
6小时前
胡枫演唱会｜修哥两度险生意外 脚软向后跌幸得刘德华顶住 落楼梯绊倒向前仆好牙烟
02:39
胡枫演唱会｜修哥两度险生意外 脚软向后跌幸得刘德华顶住 落楼梯绊倒向前仆好牙烟
影视圈
10小时前
屯门大叔ATM前手揸大叠$500险中伏 醒目女与路人一秒对望 联手截击拯救准苦主｜Juicy叮
屯门大叔ATM前手揸大叠$500险中伏 醒目女与路人一秒对望 联手截击拯救准苦主｜Juicy叮
时事热话
2026-06-07 16:00 HKT
菲律宾7.8级地震︱至少5伤多栋建筑物倒塌 海啸抵印尼3地︱有片
01:16
菲律宾7.8级地震︱至少32死逾200伤 震后约五小时海啸威胁已大致解除︱持续更新
即时国际
33分钟前
荃湾中心一期大范围停电 近1000户居民受影响 食水咸水供应亦暂停
02:10
荃湾中心一期大范围停电 近1000户居民受影响 食水咸水供应亦暂停
突发
3小时前