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游日注意｜日本樱岛火山大爆发降奇特「灰雨」 鹿儿岛泥泞满目灾情曝光

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更新时间：06:05 2026-06-08 HKT
发布时间：06:05 2026-06-08 HKT

 

位于日本鹿儿岛县的著名地标樱岛火山，周日（7日）清晨突然大爆发，密集狂喷火山灰长达一小时，滚滚浓烟一度冲上1,300公尺高空。巧合的是，由于适逢当地降雨，漫天飘散的火山灰与雨水在空中混杂，形成罕见的「灰雨」倾泻而下。首当其冲的鹿儿岛市中心瞬间被厚重的泥泞灰层全面覆盖，道路、电车轨道及大批车辆外墙无一幸免。气象部门警告，目前樱岛山体正处于持续膨胀状态，未来不排除有更大规模喷发的可能。

清晨突爆发狂喷一小时 烟尘直冲云霄飘向市中心

根据鹿儿岛地方气象台的官方监测数据，樱岛火山的此轮活跃始于今日清晨时分。气象台推测，火山在清晨5时许已开始出现极小规模的活动，及至上午6时52分，火山口突然爆发相对较大规模的剧烈喷发，且火势与烟尘连绵不绝，一直持续到上午7时55分才稍为减弱。

在长达一个多小时的密集喷发期内，南岳山顶火山口吐出的火山碎屑与浓烟最高冲至1,300公尺高空。由于当时高空正吹著强劲东风，大片火山灰随即被迅速吹向西方，直扑人口稠密的鹿儿岛市区。

雨水裹挟火山灰化作灰雨 居民惊呼如世界末日

突如其来的自然异象令不少刚起床的当地居民大感震撼。大量火山灰飘落市区，加上当地同时正在下雨，两者在高空中融合成黏稠的「灰雨」降下，导致整个市中心在短短数小时内铺上了一层厚厚的泥泞。街道两旁的建筑物外墙、行驶中的电车以及停泊在路边的私家车全部「变装」，表面满是灰色泥浆。

当地民众纷纷拍下这幕被称为「灰神乐」的惊人奇景并上传至网络。有当地知名博主直言，今年樱岛火山的喷发程度明显比往年更为猛烈，市区内泥泞满目的景象甚至给人一种「世界末日感」；亦有网民苦笑指「车子超久没脏成这样了」、「洗衣服和清理出门变超麻烦」。鉴于环境恶劣，当地政府已紧急向全体市民发出防护提示，呼吁大众外出时必须佩戴口罩及护目镜以防吸入微粒，并提醒车主尽快清洗车辆以防烤漆受损。

山体录得异常膨胀 气象台密切监察防大爆发

虽然到了今日上午10时许，火山口的烟尘曾一度转为低矮，但到了11时06分，南岳山顶火山口再度死灰复燃，再度喷出高达1,100公尺的烟尘。

鹿儿岛地方气象台在最新的简报中严正指出，透过精密仪器观测，樱岛火山内部底层的岩浆库目前仍在大力推挤，导致山体持续出现微幅膨胀的异常迹象。由于地底压力尚未完全释放，目前火山口周边仍伴随着极小规模的零星喷发。气象台提醒，山体膨胀往往是大规模喷发的前兆，周边居民及前往当地的旅客在未来数日内必须提高警惕，紧密留意官方发布的最新火山警戒级别与防范资讯。

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