黄仁勋访韩｜会NCsoft代表送顶级显卡 韩职棒开球礼投球险中斗山会长惹笑全场

辉达（NVIDIA）共同创办人暨行政总裁黄仁勋，今日（7日）下午展开其访韩行程的重头戏。他先于下午现身首尔一间网吧，与韩国游戏巨头NCsoft代表金泽辰会面并大方送出签名版「RTX 5090」显示卡；随后转往首尔蚕室棒球场，首度为韩国职棒（KBO）斗山熊队担任开球嘉宾。虽然他投出一记大幅偏高的「近身坏球」，险些直击担任击球手的斗山集团会长朴正元，但他随即以招牌笑容化解尴尬，赢得全场球迷热烈掌声。

穿「93号」球衣投球差点「爆头」斗山会长

身为资深棒球迷的黄仁勋，继过去在美国职棒大联盟（MLB）及台湾中华职棒大巨蛋开球后，今日首度登上南韩职棒的投手丘。他穿上印有背号「93」的斗山熊队球衣登场，象征辉达于1993年创立的年份。是次开球仪式阵容鼎盛，除了由黄仁勋担任投手外，斗山集团会长朴正元亦亲自披甲担任打击者。

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开球前，黄仁勋先以英文向全场球迷致意，表示十分荣幸受邀，并期盼未来在科技与晶片领域能有更多合作，最后更高喊「Go Korea」展现友好情谊。

随后进行投球时，黄仁勋出手后球路稍稍偏高，直接往击球手朴正元的头顶方向飞去，朴正元见状配合地作象征性挥棒。面对这记惊险的「近身球」，黄仁勋略显尴尬，但随即以招牌的灿烂笑容回应，轻松幽默的态度瞬间融化现场紧绷气氛，全场万名球迷随即报以雷鸣般的掌声与欢呼。

网吧晤NCsoft代表豪送RTX 5090

在前往球场前，黄仁勋今日的商业行程同样精彩。他在下午约1时50分突袭造访首尔新论岘站附近的「Portal PC房」（网吧），与NCsoft代表金泽辰会面，并与现场玩家打成一片。

黄仁勋一进店便展现十足亲和力，兴奋向场内大喊：「谁喜欢《AION 2》？」、「谁喜欢RTX？」、「谁喜欢泽辰？」引来全场玩家高声欢呼。他更当场在辉达最新旗舰级显示卡「GeForce RTX 5090」上亲笔签名，并将其慷慨赠予现场幸运玩家。该名玩家随后透露，自己最期待的正是导入了辉达最新DLSS技术的NCsoft新作《AION 2》。

黄仁勋自本月4日抵韩后行程满档，除了与《英雄联盟》电竞传奇选手「Faker」李相赫会面，以及与SK、LG和NAVER等科技巨头进行「五花肉烧肉会谈」外，今日也与游戏大厂Krafton董事长张炳圭会面，共商「实体AI」与晶片供应合作。明日（8日），NCsoft旗下AI子公司亦将出席由辉达主办的非公开新创座谈会，进一步深化双方合作。