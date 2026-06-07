日本TOEIC作弊案︱中国留学生替他人冒考7次 被判囚缓刑五年

留学日本中国研究生王立坤因先后七次冒名顶替他人参加托业（TOEIC）英语水平考试，日前被日本法院判刑。

日本放送协会（NHK）报道，现年28岁的京都大学中国研究生王立坤被控于2024年至2025年期间，7次在东京的托业试场冒名顶替他人参加考试。东京地方法院于周五（5日）对案件作出宣判。王立坤「伪造有印私文书」等罪名成立，判囚三年，缓刑五年。

法官予自新机会

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在审讯过程中，王立坤承认被起诉的犯罪事实。检方之前曾向法院要求判处其囚四年半。东京地方法院法官在判决书中指出，被告多次冒名顶替他人应试的行为，严重损害相关考试的公平性与社会可信度。

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法官强调，被告在该宗涉嫌有计划、有组织的犯罪活动中负责实际作案，扮演了不容忽视的重要角色，其刑事责任相当重大。法院在综合考虑案情后指出，被告极有可能在该犯罪团伙中处于从属及被支配的位置，量刑时应以此前提为基础。因此，法官最终决定对其判处缓刑，予以自新机会。