日本今办境内最大实弹演习 首公开长程导弹装置

日本陆上自卫队于今日在静冈县东富士演习场，举行国内最大规模的实弹射击演习「富士综合火力演习」。是次年度演习中，日本于今年三月部署在富士驻屯地的长程导弹「25式高速滑空弹」发射车首度对外公开亮相，成为全场关注的焦点。



共同社及日本富士电视台报道，「25式高速滑空弹」前身为「岛屿防卫用高速滑空弹」（HVGP），是日本政府为获得「反击能力」（即攻击敌方基地能力）而引进的长程武器。此款导弹射程达数百公里，并具备以不规则轨道飞行的能力。

模拟击落无人机

在今日的演习中，该款新型导弹发射车首度公开亮相，其身影亦被捕捉并呈现在会场的演习萤幕上，不过演习期间并未进行实际射击。

鉴于乌克兰及中东冲突中突显无人机的重要性，今次演习亦特别增设反无人机演练。在防卫大臣小泉进次郎的现场视察下，自卫队员使用配备自动瞄准功能的步枪，成功击落模拟来袭的无人机。演习内容还包括接连砲轰假想目标，并清除壕沟中的假想敌。

演习用近70吨炸药

今年四月大分县日出生台演习场发生爆炸事故，导致三死一伤。原本参与训练的「10式坦克」并未出席本次演习，改由旧式的「90式坦克」代替，并发射不具爆炸性的演习用炮弹，以确保安全。



本次演习共分为日间与夜间两部分进行，动员约三千名兵力，出动约五十辆坦克及装甲车，以及约五十门榴弹砲等火砲，两场演习总计消耗近70吨弹药。

