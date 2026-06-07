黄仁勋访韩｜上刘在锡节目谈创业历程 大跳 《Kpop 猎魔女团》神曲Golden

辉达（NVIDIA）创办人兼行政总裁黄仁勋近日访韩，行程之一为录制TVN人气综艺节目《刘QUIZ ON THE BLOCK》。制作单位于昨日（6日）在社交平台公开录影现场照片及影片，身穿招牌黑色皮褛的黄仁勋与「国民MC」刘在锡并肩而坐，两人谈笑风生，气氛轻松。黄仁勋更随着音乐即兴起舞，片段引发网友热议，纷纷笑问「这真的不是AI吗？」

首登韩综艺节目

据制作单位公开的影片，现场播放Netflix动画电影《K-Pop：猎魔女团》中虚拟女团Huntrix演唱的歌曲《Golden》时，黄仁勋兴奋地挥动手臂，即兴跳起舞来。画面所见，他更被安排于360度环绕式摄影机前感受犹如巨星般的拍摄体验，表现从容风趣，逗趣的舞姿引来现场阵阵笑声。

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《刘QUIZ》制作组在社交平台幽默发文：「昨天没能去的第三摊KTV，今天在《刘QUIZ》补回来了？」借此呼应黄仁勋前一晚与LG、SK等南韩企业领袖共进晚餐的行程，帖文随即引发大量转发及讨论。

据了解，黄仁勋在节目中将分享其成长经历、创立辉达的过程，以及对人工智能（AI）产业未来发展的看法。这是黄仁勋首次出演韩国综艺节目，亦是他首次参与海外综艺录制。

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黄仁勋于今日（7日）仍有一系列访韩行程，包括与南韩初创企业闭门座谈及出席其他科技交流活动。他参与录制的《刘QUIZ ON THE BLOCK》将于6月10日晚间8时45分（韩国时间）正式播出。

网民反应热烈：这么热还穿皮衣？

片段曝光后，韩国网民反应热烈。有人留言：「真的不是AI吗？太神奇了」、「原来连身价万亿的黄仁勋也这么拼命工作」、「哈哈哈这怎么回事？什么时候请李在镕会长也来坐坐吧」、「这么热的天气，皮外套可以吗」，亦有网民赞赏：「哇～上了年纪也能帅气」、「AI都不敢这样生成，看来老黄是亲自下来证明自己不是机械人」。