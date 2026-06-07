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过度旅游︱荷兰阿姆斯特丹旅游税明年拟升至16% 最终目标20%

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更新时间：14:45 2026-06-07 HKT
发布时间：14:45 2026-06-07 HKT

公众对「过度旅游」（Overtourism）问题的关注度日益提高，各国地方政府纷纷推出相应措施，以期在本地居民的生活品质与旅客的观光体验之间取得平衡。据《荷兰新闻》（Dutch News）报道，荷兰首都阿姆斯特丹市政府正计划于明年将旅游税由现行的12.5%调升至16%，随后计划每年逐步调高1个百分点，最终目标是达到20%。

阿姆斯特丹上一次调整旅游税是在2024年，当时将税率大幅提升至12.5%，这一数字已使该市成为全球旅游税第四高的城市。

2024年将税率调高至12.5%

根据阿姆斯特丹市议会的估算，若明年顺利将旅游税调升至16%，预计将为城市带来每年约6000万欧元（约5.4亿港元）的额外财政收入；而随著税率逐步递增，预计到了2030年，该项收入将增加至每年7500万欧元（约6.7亿港元）。官方强调，这笔税收将全数用于负担城市在管理、维护、执法及公共建设上的庞大成本，旨在确保旅客能为城市基础设施做出公平的贡献。

报道进一步指出，由于许多当地居民认为，大量涌入的低价一日游旅行团带来了诸多社会及环境问题，阿姆斯特丹政府目前也正在研拟新规，计划向这类未在市内投宿的一日游旅客征收新税。

要求旅客作出公平贡献

虽然市议会曾自行设定目标，希望将每年的过夜游客控制在2000万人次以内，但过去几年均未能成功达标。近年来，由民间发起的倡议活动「阿姆斯特丹有选择」正透过联署及法律诉讼等方式向政府持续施压，强烈呼吁当局正视并解决「过度旅游」所带来的长远影响。

 

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