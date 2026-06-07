前CIA高官窃取公款罪细节曝光 虚构机密计划借机「笃数」供个人使用

一名美国中情局（CIA）前官员，早前被指控在家中藏有价值超过4000万美元（约3.12亿港元）金条。更多案件详情曝光，其涉嫌虚构一项高度机密的间谍计划，借此挪用数百万元公款供个人使用。



《华盛顿邮报》引述知情人士报道，已被逮捕的拉什（David J. Rush）上月被控一项窃取公款罪。他涉嫌设立一项所谓「特别准入计划」（Special Access Program，SAP），这类项目通常用于最机密的情报行动，即使拥有最高安全许可的人员，若未获特别授权，也无法接触相关内容。

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知情人士表示，拉什将两名同事纳入这项虚假的机密计划，使他们可能在不知情下成为共犯，也因此无法向其他人透露相关情况。他还说服其中一人，透过一份同样属于虚构的政府合约，向该计划转移数百万元。

有重大潜逃风险被拒保释

拉什曾在CIA科技局工作，目前未对指控认罪。联邦法院5日在维州举行拘留聆讯，法官认定他有重大潜逃风险，下令继续羁押候审。



知情人士又称，拉什虚构的计划涉及「政府延续运作」（continuity of government）项目，即确保美国政府在核战、天灾或其他重大灾难下仍可运作的机制。拉什涉嫌利用这项虚假计划与假合约，说服一间国防承包商大量购买黄金。



多名前官员亦透露，拉什本身还参与美国最敏感的情报收集项目之一。该项目机密程度极高，只有极少数情报官员与国会议员知情。

说服国防承包商买黄金

FBI于5月18日突击搜查拉什住所，查获303根金条，价值约4000万元，另有200万元（约1560万港元）现金及35只名表。

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公开庭讯中，联邦检察官形容拉什是「操控高手」，指他向同事谎报个人背景，也向邻居谎称自己曾是海军飞行员。检方认为他「完全有能力且愿意规避规则」，属严重潜逃风险。法官最终裁定，拉什具备逃亡的「能力、资源与动机」，因此不准保释。