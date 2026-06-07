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美俄亥俄州夏季庆典爆枪击至少12伤 警：正追捕1名或更多枪手

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更新时间：11:37 2026-06-07 HKT
发布时间：11:37 2026-06-07 HKT

美国俄亥俄州托雷多（Toledo）一场社区节庆活动附近发生枪击事件，造成至少12人受伤，现场群众惊慌逃窜，枪手目前仍在逃。

美联社报道，当地警方指，其中2名伤者情况危急。现场疑有至少2名持枪者，双方疑似相互开火。

美俄亥俄州夏季庆典爆枪击至少12伤。美联社
美俄亥俄州夏季庆典爆枪击至少12伤。美联社
美俄亥俄州夏季庆典爆枪击至少12伤。美联社
美俄亥俄州夏季庆典爆枪击至少12伤。美联社
美俄亥俄州夏季庆典爆枪击至少12伤。美联社
美俄亥俄州夏季庆典爆枪击至少12伤。美联社
美俄亥俄州夏季庆典爆枪击至少12伤。美联社
美俄亥俄州夏季庆典爆枪击至少12伤。美联社

托雷多警察局表示，当地正在举行为期2天的「旧西区艺术节」（Old West End），这场年度盛会在托雷多历史街区举办，活动内容包括音乐、美食摊位与住宅导览等，是「托雷多夏季庆典的开场活动」。警方表示，目前仍在全力追查涉案枪手。

俄亥俄州州长狄怀恩（Mike DeWine）表示，对托雷多发生的情况深感关切。

根据多段在社群媒体流传的影片，枪声响起后，人群四散奔逃，紧急救援人员则在现场为疑似伤者提供协助。其中有居民表示，自己原与朋友正沉浸在音乐声中，突然听见多声枪响，「所有人立即趴下」。当他抬起头时，他看见一把枪被丢在距离他不到15米处，当时已有警察赶抵现场。

警方表示，正搜捕1名或多名涉案疑犯，同时呼吁民众与旅客避免前往事发地区。

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