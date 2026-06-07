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稀土之战︱中国限制出口钨归零 日本菜刀加价6成

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更新时间：11:15 2026-06-07 HKT
发布时间：11:15 2026-06-07 HKT

中日关系持续陷僵，北京对日本实施稀土出口限制，其中稀土钨（Tungsten）对汽车等制造业非常重要，措施让日本业界陷入生产困境。

共同社、《朝日新闻》近日报道，日本住友电气工业（Sumitomo Electric Industries）社长井上治在5月的记者会上坦言：「从中国的采购已经完全停止。」根据中国海关总署资料，今年2月至4月期间，碳化钨与钨粉对日本的出口量均为零。

3成原料依赖中国出口

住友电工生产用于汽车及飞机加工的工具，过去约30%原料依赖中国供应。公司正改从美国采购替代，但考量成本增加，产品价格最高已调高6成。此外，三菱材料公司从6月起的订单，将使用钨制成的超硬材料价格调高至原来的3倍以上。

稀土价格上升问题亦影响日常生活用品。位于岐阜县关市、著名超硬合金菜刀「KISEKI:」（奇迹）制造商福田刃物工业，也宣布自6月起的预购订单加价。「KISEKI:」是日本首款实现量产的超硬合金菜刀。

负责开发的福田刃物工业董事福田惠介表示，受到中国管制出口的影响，用于菜刀原料钨精炼及成型的中间原料价格，在今年春天已较去年1月暴涨约10倍，故公司三德刀无奈由原本的3万4650日圆（约1700港元）提高至4万9500日圆(约2700港元)。

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