世界杯2026︱美国洛杉矶赛场员工要求加薪 工会决议容许赛时罢工

由美国、加拿大及墨西哥联合主办的2026年国际足协（FIFA）世界杯决赛周即将于6月11日至7月19日展开，然而作为协办场地之一的美国洛杉矶索菲体育场（SoFi Stadium）却面临罢工危机。代表该场馆约2000名餐饮工人的「Unite Here Local 11」工会于周六（6日）以高达96%的压倒性赞成票通过罢工决议，意味著工会成员获授权可在任何时候发起停工。

该工会代表体育场内的厨师、洗碗工及调酒师等一众员工。工会此次行动的核心诉求除了争取提高薪金外，更要求资方确保联邦移民官员不得进入场馆。工会明确表示，若美国移民与海关执法局（ICE）人员在世界杯赛事期间进入索菲体育场，并因而引发「对场馆安全的合理恐惧」，应允许工人即时罢工。

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事实上，美国移民与海关执法局近年频繁于包括洛杉矶在内的全国多个城市展开突击行动，其多次采取的暴力执法手段曾遭受人权组织的强烈谴责，并在美国社会引发广泛抗议。在此次世界杯中，体育场工作人员必须向国际足协提交个人资料以申领工作证，不少员工深切担忧相关数据会被转交予移民与海关执法局。

耗资逾50亿美元、于2020年落成的索菲体育场是全球造价最昂贵的体育场馆。在即将举行的世界杯中，该场馆预计将承办八场赛事，首场比赛已定于本周五（12日）上演。

双方新一轮的谈判定于周一（8日）举行。工会代表已向资方发出强硬警告，指出如果被迫发起罢工，届时那些售价高达10万美元（约78万港元）的国际足协贵宾包厢，将只能向宾客提供瓶装水与多力多滋（Doritos）玉米脆片。