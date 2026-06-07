游日注意｜东京涩谷今月起严打乱抛垃圾 违例当场罚二千日圆 弃纸屑亦中招

前往东京旅游的港人要注意了，未来在繁华街头随手丢弃垃圾，代价将相当高昂。日本潮流地标东京涩谷区为应对近年屡创新高的国际访日旅客量，以及随之而来的街道环境衞生恶化问题，日前正式实施严厉市政新法规。自6月1日起，当地政府派出多达60名巡逻员组成执法铁军，每日在熙来攘往的十字路口及商圈进行全天候高密度巡查，凡被发现乱抛垃圾者，将不再获口头警告，而是即场开出2,000日圆（约折合98港元）的定额罚款通知单，新规实施仅仅数天，已有数十名海内外「垃圾虫」当场中招受罚。

通晓多国语言巡逻员全城戒备 旅客随手丢纸屑三分钟内遭检控

这场由地方政府主导的铁腕整顿行动，在刚过去的几天内已掀起全城关注。据外媒《纽约时报》直击报导，新法规上路的首几天，执法现场可谓雷厉风行。在人潮如鲫的涩谷街头，一名毫不知情的海外旅客仅仅只是随手将一张小纸片扔在地上，早已在旁高度戒备的市政巡逻员便如同鹰眼般锁定目标，立刻上前将其截停。

执法人员随即熟练地拿出检控通知书以及随身携带的电子缴费终端机，向该名愕然的游客宣读违例事项并处以罚款。虽然同行的友人见状在一旁无奈哄笑，但该名苦主也只能摇头苦笑，随即掏出钱包现场付款，整个执法与缴费过程在短短三分钟内便高效完成。

口号「乱抛垃圾即失现金」 支援信用卡及电子钱包

涩谷区政府今次打击违例弃置废物的决心极大，更特别拟定了既幽默又具警示性的官方口号：「假如你乱抛垃圾，你就要失去现金」（If you throw trash, you lose cash）。为了打破语言隔阂并防止外地旅客以「听不懂」为由推诿，这支60人的巡逻大军中，特别编入了10多名精通多国语言的专业执法人员，专门负责应对外国游客。

为了方便受罚者即时缴交罚款，巡逻队配备了极为完善的流动支付系统。被检控的人士除了可以使用现金外，还能选择以主流信用卡、日本本土交通卡（如 Suica、Pasmo），甚至是各种主流的二维码（QR Code）及手机流动支付应用程式即时结帐。

执法首三天共揪出三十四人 官方盼长远纠正旅客劣行

根据涩谷区政府公布的最新官方数据，新法令推行的首日，巡逻队在街头共当场抓获10名违规者；次日战果扩大，成功检控15人；来到第三天亦有9人落网，三天内累计已纠出34名违例分子。

负责主导今次全区打击乱抛垃圾行动的涩谷区高层官员向媒体表示，随着日本观光业全面复苏，大批旅客涌入虽然带来经济效益，但也给社区环境带来沉重负担。他强调，强硬执法并非为了增加库房收入，而是希望透过实施即场罚款这种具阻吓性的经济手段，长远能促使海内外旅客彻底改变在公共场所随手抛弃垃圾的劣行，共同维护东京的国际大都市形象。