以色列对美间谍活动严重 美提升威胁级别

美国全国广播公司（NBC）周六援引多位美官员报道，美国国防部对于以色列加强对美间谍活动的担忧正日益加剧，近期已将这个中东主要盟友的反情报威胁级别提升至最高。

对伊战事分歧加剧

消息人士指，由于美以双方在伊朗战事下一步走向上分歧加剧，五角大楼国防情报局（DIA）在过去数周内发布了这项全新的威胁评估。一位看过这份内部文件的官员透露，DIA将以色列的威胁级别调升至最高的「严重」级别。官员表示，提升的原因是怀疑以方正特别采取行动监视美国高级官员，以获取特朗普政府内部对于中东冲突商议及决策的情报。

官员透露，这份长达7页的报告认定以色列进行人力间谍活动与技术搜集等，已达严重水平，并列举了一系列加深美方忧虑的具体事件。美官员并指，以色列近期的行动已「远超」典型间谍范畴。

针对上述指控，以色列驻美大使馆发言人发表声明强烈反驳，直指有关以色列监视美国的说法「完全是无稽之谈」。发言人强调，以色列绝不会搜集美国实体的情报，更遑论是美国政府官员，其工作一向针对敌人而非盟友，任何相反说法皆属误导或出于政治动机。白宫一官员则发声明称这整则报道均为虚构，指消息来源对实际情况一无所知。五角大楼则拒绝置评。

据NBC报道，此项高度戒备措施发布的背景，正值特朗普与以总理内塔尼亚胡在对伊战争及在黎巴嫩的军事行动上发生严重冲突。报道称，两国领导人在上周通了通话，气氛紧张。特朗普随后向记者承认，他在通话中斥责内塔尼亚胡「疯了」。

自今年4月初美伊停火协议生效以来，特朗普一直积极寻求与伊朗达成外交协议，以结束战争。美国官员与外部专家均指出，以方高度关注特朗普最终会决定恢复对德黑兰的大规模战事还是结束冲突。