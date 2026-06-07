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美20岁大学生游日失踪逾一周 遗体京都郊外寻获 父：悲痛难以言表

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更新时间：06:58 2026-06-07 HKT
发布时间：06:58 2026-06-07 HKT

一名就读于美国阿拉巴马州奥本大学（Auburn University）的20岁青年希坚保咸（James “Weston” Higginbotham），近日随家人前往日本旅游期间，因不满美国科技巨头研发的ChatGPT等AI软件大肆侵占与浪费地球自然资源，与母亲发生激烈争执，随后愤而离群独自走入荒野，不幸失踪。经过多日搜救，其遗体于6日（周六）在京都郊外的一处茂密山林中被志愿搜救队寻获。

痛斥AI背离大自然 怒关追踪功能走入深山

生前热爱大自然的希坚保咸，原本是与父亲基斯（Keith）、母亲南西（Nancy）及弟弟一同赴日，庆祝弟弟顺利毕业。然而在5月29日，他与母亲就应否使用ChatGPT进行行程导航一事爆发严重口角，其后独自一人离开家人在京都展开孤独探险。

家人随后透过美式监控软件Life360追踪其定位，发现他曾搭乘火车并在数间商店逗留。惟当母亲发出短讯盘问其去向后不久，希坚保咸便毅然关闭了定位功能。

山科区最后现身 暴风雨阻碍百人搜救

京都市的闭路电视随后拍下他最后的孤独身影。画面显示，他当时独自一人步经京都市山科区，正沿着一条偏僻的小径走向附近的林地健行步道。由于他失踪前并无任何野外求生准备，当地警方研判其在地形复杂的山区内安全受到极大威胁，遂于6月2日调集超过100名警员、警犬及直升机展开全面搜山。

然而，搜救行动随即遭到恶劣天气阻挡。当地当晚爆发强烈暴风雨，导致山林环境急剧恶化，搜救进度严重受阻。在警方结束了法定的72小时极限搜救后，希坚保咸的家属未有放弃，在昨日（6日）雇用民间专业搜救队并发动当地日本居民，针对警方未曾覆盖的山科深林盲区进行地毯式搜索，最终寻获其冰冷的遗体。

家属悲痛感谢公众协助寻人

在证实噩耗后，希坚保咸的父母含泪在社交平台上发表声明，证实了长子的死讯，形容全家此刻「悲痛难以言表」，并向在寻人期间提供协助的日本公众及志愿者致谢。

 

 

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