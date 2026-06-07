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泰7岁女童离奇命案轰动全国 警揭凶手竟是13岁亲姐 17岁舅助弃尸

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更新时间：04:49 2026-06-07 HKT
发布时间：04:49 2026-06-07 HKT

泰国碧差汶府（前译北碧府）发生一宗震惊全国的伦常惨剧。一名年仅7岁、绰号「小葡萄」的女童日前离奇失踪，随后被发现陈尸于一处僻静的橡胶园内，震惊全国。警方连日抽丝剥茧，对死者家属进行连番盘问后，案情迎来惊天逆转，揭发凶手竟是死者年仅13岁的亲姐姐。

藏尸衣柜再用三轮车弃尸 母亲惊悉双亲变凶手悲痛欲绝

这宗令人发指的家庭悲剧源于5月30日。家住桑拉卡式里县4号村的7岁女童「小葡萄」当天突然人间蒸发，家人遍寻不获后报警求助。直至6月1日，警方与当地村民才在附近一处橡胶园内寻获女童冰冷的遗体。泰国第七警区随即联同当地警力及鉴证专家成立联合调查组，重回现场及女童家中进行地毯式搜证，最终将怀疑目标锁定在女童的至亲身上。

涉案的13岁姐姐遭警方强力盘问，在巨大的心理压力下终于崩溃松口，承认自己就是凶手。

她供认，事发当日两人在家中因琐事与妹妹发生激烈争吵，她气愤难平之下，用米袋套住妹妹头部将其活活闷死。眼见铸成大错，她慌乱中先将遗体藏匿于衣柜内，随即向17岁的舅舅阿佩（译音）求救。阿佩随后驾驶一辆三轮摩托车赶至，两人合力将女童尸体装入麻袋，漏夜载往附近的橡胶园内抛弃。

警方随后将两名嫌疑人押解回案发现场进行案情重演。当执法人员在阿佩的三轮车上采集到死者的指纹及关键生物物证后，女童的母亲在铁证面前当场崩溃。她万料不到，自己疼爱的女儿与亲弟弟竟合谋杀害了年幼的女儿，至今仍无法接受家破人亡的残酷现实。

平静村落惊闻伦常惨案 警方鉴于涉未成年人谨慎彻查

惨剧传出后，原本和睦平静的村落顿时掀起惊涛骇浪。大批村民自发前往案发现场围观，不少平日喜爱「小葡萄」的女村民更是目睹案情重演时泪流满面，直言凶手手段狠辣，且竟然是死者的至亲，实在令人难以置信。

由于本案的两名核心嫌疑人均属于未成年人，泰国警方强调，后续的司法调查程序将会极为谨慎，执法部门将严格遵循涉及青少年犯罪的法律法规进行。同时，联合调查组将进一步深入剖析两名少年犯案时的心理动机，并重点厘清案件背后是否还隐瞒了其他鲜为人知的家族内情。

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