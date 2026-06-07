小世界杯｜中国U12足球小将意大利夺冠 央视、人民日报齐祝贺

全球球迷准备迎接世界杯前夕，国家年轻足球员在国际舞台发光发亮！一支中国的「草根民间队」创造奇迹，2日在意大利国际青少年杯赛胜出，成为赛事创办以来首支夺冠的非欧洲球队。

这支球队与英超劲旅埃弗顿U12互射12码分胜负，以5比4胜出，射入奠定胜负一球的12岁小将孟新艺以后空翻庆祝夺冠，燃爆全场。

这支球队可谓传奇，教练董路没有专业教练证书，而是足球评论员出身。2017年，他发起「中国足球小将」项目，不收培训费、不签「卖身契」，也不限制球员转会，球员从全国选拔，只在周末和假期进行「飞行集训」，直接组队与国内外系统化培养的对手比赛。项目运营资金一部分来自董路自己的直播、广告等收入，一部分来自商业赞助。

前国脚孙继海曾嘲讽这支球队：「是青训还是马戏团？」然而，2026年U17亚洲杯，中国队阵中超过半数的主力框架来自「足球小将」体系。