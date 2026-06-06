世界遗产｜奈良飞鸟・藤原宫都获建议列入 揭露「日本」形成过程

联合国教科文组织（UNESCO）咨询机构建议将展示日本古代中央集权国家形成的遗迹群「飞鸟・藤原宫都」获建议列入世界遗产，预计7月19日至29日于韩国釜山召开的世界遗产委员会会议上作出正式决定。



若顺利入选，日本国内的世界遗产将增至27项，其中文化遗产22项、自然遗产5项。

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飞鸟寺迹。 asuka-fujiwara.jp

飞鸟藤原是6世纪末至8世纪初，飞鸟时代日本政治与文化的中心，位于奈良盆地南部，横跨现今的橿原市、樱井市和明日香村地区。

此遗迹群由19处文化遗产组成，包括飞鸟宫迹、藤原宫迹、高松冢古坟、山田寺迹等，展示了飞鸟时代与中国大陆及朝鲜半岛密切交流的背景下，日本首次建立中央集权国家体制的历史进程。这些遗产保存良好，展现了日本积极吸收东亚先进文化的同时奠定国家基础，最终形成「日本」这一国家的过程。

高松冢古坟。 asuka-fujiwara.jp

日本首相高市早苗6日在X发文称：「我国珍贵的文化遗产获得了国际上的高度评价，我感到非常高兴。」她强调当局将全力以赴，「推动正式决定的达成」。

高市对奈良当地「长期以来为保存（遗迹）付出的不懈努力致以深切的敬意」，她本人的选区正是众院奈良2区。

藤原宫迹。 asuka-fujiwara.jp