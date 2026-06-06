俄乌战争｜乌军袭圣彼得堡及俄罗斯多处油库、石油码头

俄罗斯总统普京拒绝与乌克兰总统会面翌日，乌克兰无人机周六上午对俄罗斯第二大城市圣彼得堡发动大规模攻击，凸显基辅深入俄罗斯境内的打击能力日益增强。俄当局警告圣彼得堡居民不要外出。



乌克兰军方较早前表示，他们连夜袭击了俄罗斯列宁格勒（Leningrad）的一座油库和石油码头。

相关新闻：俄乌战争｜乌无人机跨境突袭圣彼得堡 击中石油码头

乌军趁「俄版达沃斯」举行之际突袭圣彼得堡，黑烟掠过天空。 路透社

乌克兰总统泽连斯基在X发文表示：「昨晚，我们的无人机飞行了约1000公里，抵达圣彼得堡地区——敌方海军的军火库和喀琅施塔得的一个基地。」圣彼得堡市长别格洛夫表示，当地攻击造成3人轻伤。他警告行动网路服务可能中断。

列宁格勒州长德罗兹坚科则说，在他形容为「史无前例的袭击」中，有141架无人机在列宁格勒周边上空被击落。 俄罗斯国防部表示，防空部队合共击落了376架乌克兰无人机。

泽连斯基也提到，乌军袭击了位于克拉斯诺达尔（Krasnodar）边疆区的另一处俄罗斯油库。

普京一年一度的投资盛会——圣彼得堡国际经济论坛周三开幕前数小时，乌克兰无人机袭击了该市的一个石油码头，并击中了附近的海军基地。普京周四在论坛上表示，俄罗斯将加强防空能力，以应对近期乌克兰无人机的袭击。

泽连斯基透普京直接对话遭拒

泽连斯基周四致函普京，是自2022年俄罗斯向乌克兰派兵以来，他首次直接致信普京，提议面对面会谈解决俄乌冲突。信中，泽连斯基对普京执政26年进行了全面批评，并对其年龄进行了嘲讽。普京周五拒绝了泽连斯基，称他认为会谈「毫无意义」。

由于无人机群阻碍了双方的推进，俄乌前线几乎没有进展，双方都试图透过发动远程打击来取得优势。乌克兰外长西比哈周六表示，俄罗斯的处境「只会越来越糟」，并警告说，俄罗斯境内「没有哪个地方可以免受」乌克兰的远程攻击，攻击强度「还会继续增加」。