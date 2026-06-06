以巴冲突｜以军向西岸民车开火 子弹贯穿一家三口7个月大男婴亡

以色列军队5日在约旦河西岸希布伦（Hebron）南方特尔鲁迈达（Tel Rumeida）地区向一辆民用车辆开火，造成一名出生仅7个月的巴勒斯坦男婴当场身亡，父母也双双中弹受伤。



综合外媒报道，巴勒斯坦卫生部证实，仅7个月大的男婴萨姆（Sam Fahd Abu Haikal）遭以色列部队击中后当场身亡。他的父亲阿布·海卡尔（Fahd Abu Haikal）是伯利恒大学的讲师。他在医院向媒体说明，当时一家人正从伯利恒前往希布伦探亲，途中遭以军开枪射击。

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阿布·海卡尔忆述，子弹射穿挡风玻璃后贯穿他的手、孩子的脸和妻子的脸，弹片还卡在她心脏附近。因妻子目前伤势危急，院方尚未告知她儿子已身亡的消息。

男婴祖母费瑞亚尔（Feryal Abu Heikal）也在车内，她说当时车辆行经一处检查站附近，他们远远看见以军车辆与士兵便主动停车，没想到对方马上开火。「那个画面太可怕了，一个才7个月大的孩子，脸就这样被打碎。世界上哪一支军队会这样做？」

以军称该车「加速逼近」

以色列军方则表示，士兵当时察觉一辆车加速逼近，一名士兵因此开枪示警，与死者家属说法矛盾。军方初步调查显示，3名伤亡者均为无辜平民，调查目前仍在进行中，结果将移交相关部门。

以色列人权组织Yesh Din统计，2016年至2024年间共有2427件针对以军士兵的申诉案，被起诉比例不到1%。自2023年10月7日加萨战争爆发以来，联合国统计西岸及东耶路撒冷已有逾千名巴勒斯坦人丧生，包含至少240名儿童。