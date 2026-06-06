俄乌战争延伸黑海｜乌无人艇误闯罗马尼亚港口自爆 疑遭俄军干扰失控

罗马尼亚国防5日表示，一艘乌克兰海上无人艇（USV）在该国油轮码头附近爆炸，无人伤亡，另有三艘同款无人艇在罗马尼亚黑海沿岸寻获，已妥善处理。乌



克兰海军随后证实，无人艇为其所属，因遭俄罗斯电子战干扰失去控制，漂流进入罗马尼亚领海后，按预设计时器自爆。基辅表示已事先通报罗马尼亚当局，避免造成更大损害。

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罗马尼亚国防部新闻稿指出，爆炸无人艇并非罗马尼亚军方装备，亦未参与近期黑海军演。5日上午约10时30分，它在康斯坦察港民用区自行引爆，位置靠近罗马尼亚海上救生机构总部。事发后，当局立即启动「红色」应变计划，疏散港区人员，并由情报局（SRI）、海岸警卫队及国防部迅速封锁现场。

乌克兰海军称，该无人艇因俄罗斯干扰而失去控制，漂流进入罗马尼亚领海后，按预设计时器自爆。此事件为俄乌战争延伸至黑海的最新案例。

俄无人机撞罗马尼亚民宅爆炸起火。 美联社

一周前，一架俄罗斯无人机在罗马尼亚坠落，击中公寓大楼顶部，造成2人受伤。罗马尼亚总统达恩（Nicușor Dan）指出，这是俄罗斯对乌克兰侵略的「直接后果」，并呼吁国际社会正视黑海安全危机。

康斯坦察港为罗马尼亚最大黑海港口，亦是乌克兰谷物出口关键枢纽。事件虽未造成重大损失，但凸显区域紧张局势升温。康斯坦察地方法院检察官已展开正式调查，预计将进一步厘清无人机漂流路径与电子战影响。

专家分析，此类海上无人机（如Sea Baby系列）具低成本、高机动性特点，已成为黑海战场重要武器。罗马尼亚政府重申，将持续强化黑海防御，并与北约盟国密切合作，确保民用港口与航运安全。

俄无人机撞罗马尼亚民宅爆炸起火。 路透社

俄无人机撞罗马尼亚民宅爆炸起火。 路透社