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金正恩携女儿视察驱逐舰试航 强调迅速加强海军力量

即时国际
更新时间：13:51 2026-06-06 HKT
发布时间：13:51 2026-06-06 HKT

北韩最领袖金正恩日前在女儿金主爱陪同下，登上新型5000吨级驱逐舰「姜健号」，视察试航情况。姜健号去年5月下水时，因操作不当翻侧，多名军方高层事后被捕。

北韩劳动新闻周六报道，金正恩视察6月4日开始进行作战能力评估测试的朝鲜人民军海军驱逐舰「姜健号」，并观察该舰的试航。金正恩女儿金主爱当天也登舰观摩试航。金正恩对舰上巡航系统和高速机动性能表示满意，认为完全满足作战要求。

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金正恩带女儿登上驱逐舰视察。美联社
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金正恩视察驱逐舰试航，强调要迅速加强海军力量。路透社
金正恩视察驱逐舰试航，强调要迅速加强海军力量。路透社

金正恩登舰是为了评估舰上综合指挥中心、各作战工作区及设施的状况、试航计划以及各阶段武器系统测试的进度安排。

盼发挥核战威慑作用

金正恩指出：「只有拥有强大的军事实力，能够在陆地、海洋和空中负责任地行使军事主权，才能遏制战争，维护和平。」

他强调，迅速加强北韩海军力量，使其成为能发挥核战威慑作用、随时对水下和水面敌人造成致命打击的力量，是新的五年国防发展政策中最核心任务。他今次视察「姜健号」，被视为北韩展现军事现代化成果的举动之一。

促尽快交付海军服役

劳动党第九次代表大会已通过「海军现代化」计划。尤其是在研发和生产「秘密水下武器」，例如建造1万吨级驱逐舰，以及「加强海军力量的计划」方面，金正恩表达高度期望，并表示这些举措「必将由可靠而强大的国防科研机构、独立的造船业以及强大而睿智的军工劳动阶级来实现」。

他也敦促尽快将「崔贤号」和「姜健号」驱逐舰交付海军服役。

去年4月26日，北韩在西海南浦造船厂举行首艘5000吨级驱逐舰「崔贤号」的下水仪式。不到一个月后，5月21日，北韩在东海清津造船厂举行同级第二艘驱逐舰「姜健号」的下水仪式。然而，「姜健号」在下水仪式上发生侧倾后搁浅，经过三周维修，同年6月重新下水。

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