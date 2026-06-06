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撒哈拉沙漠 | 卡车抛锚49人活活渴死 2男因「大胆举动」幸存

即时国际
更新时间：13:08 2026-06-06 HKT
发布时间：13:08 2026-06-06 HKT

西非国家尼日尔有一辆载客卡车在撒哈拉沙漠抛锚，导致数十名乘客受困数日。尼日尔当局证实，至少有49人因缺水干渴而死，罹难者全为当地人，另有2人幸存。这2名幸存者大胆决定离开事故地点寻找水源，徒步跋涉50多公里，终于找到水源，得以生还。

当地阿加德兹（ Agadez）大区政府周五（5日）指，这些乘客当时在马里参加完一场宗教节庆后，正准备返乡。讵料乘坐的卡车在距离靠近马里与阿尔及利亚边境的阿萨马卡（Assamaka）以西80多公里处抛锚。

涉事载客卡车在撒哈拉沙漠抛锚。Agadez governorate/Facebook
涉事载客卡车在撒哈拉沙漠抛锚。Agadez governorate/Facebook
在卡车下方及其周边，发现了数十具冰冷的遗体。美联社
在卡车下方及其周边，发现了数十具冰冷的遗体。美联社
49名罹难者已在现场集体埋葬。美联社
49名罹难者已在现场集体埋葬。美联社

2人徒步逾50公里寻获水源 得以生还

大区政府表示，有2名男子大胆决定离开事故地点寻找水源，最终在徒步跋涉50多公里找到水源，随后他们继续前往阿萨马卡向当局报案。

阿加德兹大区首长伊萨将军其后派人员前往现场，得知这辆卡车是从距离尼日尔边境约300公里的马里小镇塔尔汉德克（Talhandek）出发，且已经行驶了数日。

暂时不清楚导致卡车抛锚的确切原因，也无法得知乘客们究竟等待了多久。

卡车下方及四周发现数十具冰冷遗体

大区政府表示：「在现场发现的情况特别令人揪心，在那辆无法动弹的卡车下方及其周边，发现了数十具冰冷的遗体。」

大区政府发布的照片显示，遗体倒卧在沙漠中，周围散落著衣物碎片和其他随身物品。

荒漠深处环境险恶 生存难如登天

大区政府指出，由于缺乏饮用水，尽管司机、随车助手与乘客们拚尽全力，仍旧无法修复车辆。这群旅客深陷在环境极其险恶的荒漠深处，极端的酷热与补给点匮乏，令生存变得难如登天。

官员称，对于2名幸存者而言，徒步跋涉寻找水源是一项格外艰巨且令人心力交瘁的任务。目前49名罹难者已在现场集体安葬。

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