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英前王子安德鲁遭揭转租物业图利 住皇室豪宅仅付象征性租金

即时国际
更新时间：12:14 2026-06-06 HKT
发布时间：12:14 2026-06-06 HKT

英国国家审计部披露，丑闻缠身的前王子安德鲁．蒙巴顿-温莎（Andrew Mountbatten-Windsor）过去20多年来，仅以象征性租金承租皇家庄园（Royal Lodge），并透过转租庄园内小屋赚取私人收入。

身为英王查理斯三世胞弟的安德鲁不久前才搬出位于伦敦近郊的皇家庄园。

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安德鲁住皇家庄园仅付象征性租金。法新社
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安德鲁丑闻缠身。路透社
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安德鲁（左一）卷入美国已故淫媒爱泼斯坦（中）性丑闻。路透社
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安德鲁曾支付100万英镑（1041万港元）权利金，并同意自行出资750万英镑（7809万港元）翻新住宅，以换取日后仅需支付象征性微薄租金的75年租约。

转租皇家庄园3小屋图利

而在王室资产管理不透明引发争议之际，英国国家审计部针对王室资产收入的报告揭露，安德鲁几乎免付租金住在有30个房间的豪宅里，并将转租庄园内3间小屋的所得，纳为私人收入。

报告还提到，尽管安德鲁的女儿碧翠丝（Beatrice）与尤金妮（Eugenie）并非在职王室成员，却在王室宫殿内拥有专属住所，租金由查理斯三世的私人收入负担。

反君主制运动组织促调查

前自由民主党大臣贝克（Norman Baker）表示，安德鲁的住房安排并不恰当，不仅能够以象征式的微薄租金租住皇家庄园，还能通过转租庄园内小屋赚取数百万英镑的额外收入。这笔钱本应进入皇家财政局，而不是落入他个人的口袋。

英国反君主制运动组织「共和」（Republic）和贝克皆表示，他们将敦促国会公共帐目委员会（PAC）对此事展开全面调查。

卷美淫媒丑闻 去年失王子头衔

安德鲁由于卷入美国已故淫媒爱泼斯坦（Jeffrey Epstein）丑闻，已于2025年失去王子头衔，今年2月一度被警方逮捕。警方当时也搜索其住所皇家庄园，调查他涉嫌在担任公职期间行为不当。

安德鲁现居位于英格兰东部的桑德灵厄姆宫（Sandringham），此为英王私人产业。

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